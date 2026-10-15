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Şoray Ailesinde Güzellik Genetik: Türkan Şoray'ın Kardeşi Nazan Şoray'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Şoray Ailesinde Güzellik Genetik: Türkan Şoray'ın Kardeşi Nazan Şoray'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 13:31
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Şoray soyadını duyunca aklımıza ilk gelen isim elbette Türkan Şoray! Yeşilçam'ın Sultan'ı, filmleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de yıllardır kendinden söz ettiriyor. Ancak ailenin sanat dünyasına adım atan tek ismi o değil. Kız kardeşi Nazan Şoray da hem kamera karşısına geçti hem mikrofonu eline aldı. Ablasıyla benzerliği de her dönem konuşulan detaylardan biri oldu. Gelin, Şoray kardeşlerden başlayıp Nazan Şoray'ın kariyerine ve son görüntülerine bakalım!

Kaynak: Sabah

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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yeri bizde hep ayrı!

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yeri bizde hep ayrı!

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Vesikalı Yarim”, “Sultan” derken Türkan Şoray'ın filmlerini sıralamaya başlasak liste uzar gider. Bir bakışıyla sahnenin bütün duygusunu verebilen oyuncu, Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri. İzzet Günay'la başrolü paylaştığı “Vesikalı Yarim”deki Sabiha karakteri bile başlı başına uzun uzun konuşulur! 

Üstelik onu yalnızca sinema filmleriyle sevmedik. “İkinci Bahar”da Hanım, “Tatlı Hayat”ta Sevinç olarak televizyon seyircisinin de karşısına çıktı. Güzelliği, oyunculuğu ve kendine has tavrıyla “Sultan” unvanını yıllardır taşıyan Şoray'ın ailesinde, kendisi gibi sanatla ilgilenen bir isim daha var: Nazan Şoray.

Türkan Şoray'ın Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer adında iki kız kardeşi var.

Türkan Şoray'ın Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer adında iki kız kardeşi var.

Türkan Şoray'la Nazan Şoray'ı yıllardır tanıyoruz. Ancak ailenin kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bir üyesi daha bulunuyor. Figen Çevik Gezer, Türkan ve Nazan Şoray'ın anne bir, baba ayrı küçük kız kardeşi.

1966 doğumlu Gezer, ablaları gibi oyunculuk veya müzik alanında bir kariyer seçmedi. Bu nedenle kendisini daha çok aile fotoğraflarında görüyoruz.

Üç kardeş yakın zamanda Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ın düğününde bir araya geldi. Türkan Şoray'ın nikah şahitliği yaptığı gecede verilen aile pozlarında Nazan Şoray da vardı.

Nazan Şoray da ablası gibi kariyerine oyunculukla başladı, ardından müziğe yöneldi.

Nazan Şoray da ablası gibi kariyerine oyunculukla başladı, ardından müziğe yöneldi.

1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Nazan Şoray, genç yaşta sinema dünyasına girdi. “Acı Günler” ve “Balayı” gibi filmlerde rol alan Şoray'ın kariyeri, kamera karşısıyla sınırlı kalmadı.

Müzikte ilk çıkışını Selami Şahin imzalı “Sana Merhaba Dedim” ile yaptı. Ardından Barış Manço'nun bestelediği “Hal Hal” geldi. Bu şarkı, Nazan Şoray'ın müzik kariyerinin en çok bilinen çalışmalarından biri oldu.

“Teselliye Sen Gerek” ve “Dünyanın Sekizinci Harikası” gibi albümler de yayımlayan Şoray, bir dönem müzik çalışmalarına ara verdi. 2011'de ise “Mültecin Olayım” albümüyle dinleyicileriyle yeniden buluştu. Yani onu yalnızca “Türkan Şoray'ın kardeşi” olarak tanımlamak, oyunculuk ve müzikle geçen kariyerini eksik anlatmak olur.

Nazan Şoray'ın yakın tarihli görüntüleri, yeğeninin düğününden geldi.

Nazan Şoray'ın yakın tarihli görüntüleri, yeğeninin düğününden geldi.

Nazan Şoray, ailece katıldıkları düğünde ablası Türkan Şoray ve kardeşi Figen Çevik Gezer'le birlikte objektif karşısına geçti. Böylece üç kardeşi aynı karede görme fırsatımız oldu. 

Şoray kardeşler arasındaki benzerlik zaten yıllardır konuşuluyor. Özellikle Türkan ve Nazan Şoray'ı yan yana gördüğümüzde, aynı aileden geldiklerini anlamak için soyadlarını öğrenmemize pek gerek kalmıyor! Nazan Şoray'ın eski film kareleriyle yakın tarihli fotoğrafları da oyunculuk ve şarkıcılıkla geçen uzun kariyerini bir arada görmek isteyenler için güzel bir arşiv oluşturuyor. Ablasıyla benzerliği ise bu karelerin değişmeyen konusu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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