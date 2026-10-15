Şoray Ailesinde Güzellik Genetik: Türkan Şoray'ın Kardeşi Nazan Şoray'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Türkan Şoray'la Nazan Şoray'ı yıllardır tanıyoruz. Ancak ailenin kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bir üyesi daha bulunuyor. Figen Çevik Gezer, Türkan ve Nazan Şoray'ın anne bir, baba ayrı küçük kız kardeşi.

1966 doğumlu Gezer, ablaları gibi oyunculuk veya müzik alanında bir kariyer seçmedi. Bu nedenle kendisini daha çok aile fotoğraflarında görüyoruz.

Üç kardeş yakın zamanda Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ın düğününde bir araya geldi. Türkan Şoray'ın nikah şahitliği yaptığı gecede verilen aile pozlarında Nazan Şoray da vardı.