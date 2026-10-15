Şoray Ailesinde Güzellik Genetik: Türkan Şoray'ın Kardeşi Nazan Şoray'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Şoray soyadını duyunca aklımıza ilk gelen isim elbette Türkan Şoray! Yeşilçam'ın Sultan'ı, filmleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de yıllardır kendinden söz ettiriyor. Ancak ailenin sanat dünyasına adım atan tek ismi o değil. Kız kardeşi Nazan Şoray da hem kamera karşısına geçti hem mikrofonu eline aldı. Ablasıyla benzerliği de her dönem konuşulan detaylardan biri oldu. Gelin, Şoray kardeşlerden başlayıp Nazan Şoray'ın kariyerine ve son görüntülerine bakalım!
Kaynak: Sabah
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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın yeri bizde hep ayrı!
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Türkan Şoray'ın Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer adında iki kız kardeşi var.
Nazan Şoray da ablası gibi kariyerine oyunculukla başladı, ardından müziğe yöneldi.
Nazan Şoray'ın yakın tarihli görüntüleri, yeğeninin düğününden geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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