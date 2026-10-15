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Pelin Akil'den İstanbul'daki Sel Felaketinin Ardından Altyapı Tepkisi: “Yağmur Doğal, Bu Yaşananlar Değil!”

Pelin Akil'den İstanbul'daki Sel Felaketinin Ardından Altyapı Tepkisi: “Yağmur Doğal, Bu Yaşananlar Değil!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 11:31
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İstanbul'daki sağanağın ardından gelen acı haberler herkesi üzdü. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su basarken, mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları yapıldı. Fatih'te ise su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri de Pelin Akil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, her kuvvetli yağmurda hayatın durmasını eleştirerek altyapı sorunlarına dikkat çekti. Akil'in “Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı” sözleri, paylaşımının en çarpıcı cümlelerinden biriydi.

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İstanbul'daki şiddetli yağış, su baskınlarının yanında acı haberleri de beraberinde getirdi.

İstanbul'daki şiddetli yağış, su baskınlarının yanında acı haberleri de beraberinde getirdi.

14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve alt geçitler suyla doldu, ev ve iş yerlerinde baskınlar yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler seferber olurken ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Yağışın ardından en acı haberlerden biri Fatih'ten geldi. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kentte yaşananlara ilişkin ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. Oyuncu Pelin Akil, insanların her yoğun yağışta benzer sorunlarla karşılaşmasına tepki gösterdi. Hayatını kaybeden çocuğu da anan Akil, altyapının yağmurla baş edebilmesi gerektiğini vurguladı.

Pelin Akil, “Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil” dedi.

Pelin Akil, “Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil” dedi.

Yağmuru evinden huzurla izleyebilmenin bile bir beklentiye dönüştüğünü anlatan Pelin Akil, çocukların okullarına, insanların işlerine gidememesine dikkat çekti. Avrupa'daki şehirlerden örnek veren oyuncu, insanların sokakta yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasına sitem etti.

Akil'in paylaşımındaki ifadeler şöyleydi:

“Ne güzel olurdu, yağmuru sadece penceremizden huzurla izleyebilseydik. Çocuklar okullarına gidebilse, insanlar işinden gücünden olmasa, her kuvvetli yağmurda hayat durmasa.

Avrupa'nın pek çok şehrinde olduğu gibi, altyapımız yağmurla baş edebilseydi de insanlar sokaklarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasaydı.

Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil.

Ve keşke 14 yaşında bir çocuk, yağmur sularındaki elektrik akımı yüzünden hayatını kaybetmeseydi.

Yağmur doğal, bu yaşananlar değil. Yine güzel günlerin gecelerin umutlarıyla, iyi geceler.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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