Pelin Akil'den İstanbul'daki Sel Felaketinin Ardından Altyapı Tepkisi: “Yağmur Doğal, Bu Yaşananlar Değil!”

Yağmuru evinden huzurla izleyebilmenin bile bir beklentiye dönüştüğünü anlatan Pelin Akil, çocukların okullarına, insanların işlerine gidememesine dikkat çekti. Avrupa'daki şehirlerden örnek veren oyuncu, insanların sokakta yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasına sitem etti.

Akil'in paylaşımındaki ifadeler şöyleydi:

“Ne güzel olurdu, yağmuru sadece penceremizden huzurla izleyebilseydik. Çocuklar okullarına gidebilse, insanlar işinden gücünden olmasa, her kuvvetli yağmurda hayat durmasa.

Avrupa'nın pek çok şehrinde olduğu gibi, altyapımız yağmurla baş edebilseydi de insanlar sokaklarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasaydı.

Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil.

Ve keşke 14 yaşında bir çocuk, yağmur sularındaki elektrik akımı yüzünden hayatını kaybetmeseydi.

Yağmur doğal, bu yaşananlar değil. Yine güzel günlerin gecelerin umutlarıyla, iyi geceler.”