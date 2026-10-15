Pelin Akil'den İstanbul'daki Sel Felaketinin Ardından Altyapı Tepkisi: “Yağmur Doğal, Bu Yaşananlar Değil!”
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İstanbul'daki sağanağın ardından gelen acı haberler herkesi üzdü. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su basarken, mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları yapıldı. Fatih'te ise su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri de Pelin Akil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, her kuvvetli yağmurda hayatın durmasını eleştirerek altyapı sorunlarına dikkat çekti. Akil'in “Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı” sözleri, paylaşımının en çarpıcı cümlelerinden biriydi.
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İstanbul'daki şiddetli yağış, su baskınlarının yanında acı haberleri de beraberinde getirdi.
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Pelin Akil, “Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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