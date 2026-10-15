Seren Serengil'den İstanbul'daki Sel Görüntülerine Dikkat Çeken Yorum: “Allah Kızmaya Başladı”

14 Ekim'de başlayan yoğun yağış, İstanbullulara zor saatler yaşattı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler, farklı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Yağıştan etkilenenler arasında ünlü isimler de vardı. Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla birlikte mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yardım istedi. İki isim, kurtarma çalışmalarının ardından botlarla tahliye edildi.

Sosyal medyada su baskınlarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ederken, Seren Serengil de kendi hesabından İstanbul'daki duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.