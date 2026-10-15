Seren Serengil'den İstanbul'daki Sel Görüntülerine Dikkat Çeken Yorum: “Allah Kızmaya Başladı”
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İstanbul'daki sağanak sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Kentin birçok noktasında yollar suyla dolarken ev ve iş yerlerinde baskınlar yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Yaşananları sosyal medya hesabına taşıyan isimlerden biri de Seren Serengil'di. Sular altında kalan caddelerin görüntüsünü paylaşan Serengil, eklediği notla dikkat çekti. “Allah kızmaya başladı bence” diyen Serengil, yaşananları bir “uyarı” olarak yorumladı.
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.
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Seren Serengil, sel görüntülerine “Bunlar da uyarıları” notunu ekledi.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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