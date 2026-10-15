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Seren Serengil'den İstanbul'daki Sel Görüntülerine Dikkat Çeken Yorum: “Allah Kızmaya Başladı”

Seren Serengil'den İstanbul'daki Sel Görüntülerine Dikkat Çeken Yorum: “Allah Kızmaya Başladı”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 10:31
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İstanbul'daki sağanak sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Kentin birçok noktasında yollar suyla dolarken ev ve iş yerlerinde baskınlar yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Yaşananları sosyal medya hesabına taşıyan isimlerden biri de Seren Serengil'di. Sular altında kalan caddelerin görüntüsünü paylaşan Serengil, eklediği notla dikkat çekti. “Allah kızmaya başladı bence” diyen Serengil, yaşananları bir “uyarı” olarak yorumladı.

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu.

14 Ekim'de başlayan yoğun yağış, İstanbullulara zor saatler yaşattı. Cadde ve sokaklar suyla dolarken ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler, farklı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Yağıştan etkilenenler arasında ünlü isimler de vardı. Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla birlikte mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yardım istedi. İki isim, kurtarma çalışmalarının ardından botlarla tahliye edildi.

Sosyal medyada su baskınlarına ait görüntüler paylaşılmaya devam ederken, Seren Serengil de kendi hesabından İstanbul'daki duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Seren Serengil, sel görüntülerine “Bunlar da uyarıları” notunu ekledi.

Seren Serengil, sel görüntülerine “Bunlar da uyarıları” notunu ekledi.

Magazin gündemine dair yorumları ve sosyal medya çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil, bu kez İstanbul'da sular altında kalan caddelerin görüntüsünü paylaştı.

Serengil, görüntülere şu notu düştü:

“Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..”

Yaşananları kendi inancı üzerinden bir “uyarı” olarak değerlendiren Serengil'in paylaşımı dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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