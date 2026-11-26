Bazı İnsanlar Güneşe Bakınca Neden Hapşırır?
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Karanlık bir yerden güneşe çıkınca ya da doğrudan güneşe dönünce art arda hapşıran insanlar az değil. Tıpta fotik hapşırma refleksi adı verilen tepkinin her 100 kişiden 18 ile 35'inde görüldüğü tahmin ediliyor. Durum ACHOO sendromu adıyla da biliniyor. Uzmanlar hapşırığın kaynağını burundaki bir tahrişte değil, beyindeki sinir devrelerinde arıyor.
Göz ve burun çevresindeki sinir devreleri beyni gereksiz yere hapşırmaya ikna ediyor
Aileden geçen refleks tünelden çıkan sürücüler ve pilotlar için tehlike yaratabiliyor
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