Sıradan bir hapşırık, burnu tahriş eden bir şeye karşı verilen tepki. Enfeksiyon, burun tıkanıklığı, polen ya da karabiber burnu kaşındırınca vücut hapşırarak onu dışarı atmaya çalışıyor. Güneşin tetiklediği hapşırık ise burunda değil, beyinde başlıyor.

Alerji uzmanı Dylan Timberlake, beyinde göz ve burun çevresindeki sinir devreleri arasında uzanan bir hapşırma yolu olduğunu anlatıyor. Timberlake'in ifadesiyle bu devreler birbiriyle 'konuşuyor' ve ihtiyaç olmadığı halde beyni hapşırmak gerektiğine ikna ediyor. Tepki genellikle anında geliyor ve kısa sürüyor.

Güneş ışığının hapşırığı tam olarak nasıl başlattığı ise hala kesin olarak bilinmiyor. Askeri tıp araştırmaları, refleksi ışığın belirli renklerinin değil, ışık şiddetindeki ani değişimin tetiklediği sonucuna vardı. Hapşırık sayısı da her seferinde hemen hemen aynı kalıyor ve çoğu kişide iki ya da üç kez tekrarlanıyor.