Not, 'City Title Insurance Company' başlıklı tek bir not kâğıdının iki yüzüne yazılmış. Kâğıtta 68 Sutter Street adresi geçiyor; Julien's, şehir belirtilmese de bunun büyük ihtimalle San Francisco'daki bir şirket olduğunu kaydetti.

Monroe tarife 'chicken or turkey / ...or phesant' diye başlıyor, yazım hatası müzayede kaydında olduğu gibi korunuyor. Ekşi mayalı ekmek soğuk suda bekletilip sıkılıyor, sakatat haşlanıyor, kıyma yağ eklenmeden kavruluyor. Listeye soğan, kereviz, kekik, defne yaprağı gibi baharatlar, kuru üzüm, haşlanmış yumurta, parmesan ve üç çeşit kuruyemiş de giriyor.

Müzayede evi 125 numaralı lotu 2 bin ile 3 bin dolar arasında bir fiyata gitmesi beklentisiyle listelemişti. Tarif bu tahminin beş katından fazlasına, 16 bin dolara alıcı buldu.