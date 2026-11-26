Marilyn Monroe'nun Kendi El Yazısıyla Yazdığı 18 Malzemeli Tarif: 16 Bin Dolara Satıldı
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Marilyn Monroe'nun 1954 civarında kurşun kalemle kendi el yazısıyla yazdığı, tavuk ya da hindi için hazırlanan iç harç tarifi, Julien's Auctions'ın 4 Haziran'daki müzayedesinde 16 bin dolara satıldı. 2 ila 3 bin dolara alıcı bulması beklenen tek sayfalık notta ekşi mayalı ekmek, kıyma, ciğer, haşlanmış yumurta, kuru üzüm, parmesan ve ceviz gibi malzemeler yer alıyor. Sayfanın sol üst köşesindeki 'No Garlic' notu ise Monroe'nun o dönemki eşi Joe DiMaggio ile ilişkilendiriliyor.
Kaynak: Julien's Auctions, Tasting Table
Kurşun kalemle yazılmış tek sayfalık tarif, 2-3 bin dolarlık tahminin beş katından fazlasına satıldı.
Sol üst köşedeki "No Garlic" notu, Monroe'nun Joe DiMaggio ile evli olduğu yıllara işaret ediyor.
Aynı müzayedede Monroe'ye ait tencere ve şarap taşıyıcısı da binlerce dolara satıldı.
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