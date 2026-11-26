Telefondaki sürprizin Karaca üzerinde bıraktığı etkide Ali Koç'un konuşma tarzı belirleyici oldu. Koç'u samimi ve içten bulan oyuncu, görüşmenin kendisine neler düşündürdüğünü şu ifadelerle aktardı:

'Öyle bir konuştu ki Türkiye'nin en zenginlerinden biri arıyor demezsin. Nefret etmem ama hayranı da değildim. Bir şey oldum adama. Sevdim yani, ekstra çok candan geldi bana.'