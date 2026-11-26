Mahsun Karaca, Ali Koç ile Yaptığı İlginç Telefon Görüşmesini Anlattı
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Mahsun J dizisiyle tanınan oyuncu Mahsun Karaca, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Karaca'ya gelen arama, bir arkadaşının Koç'un yanında olduğunu söylemesiyle başladı. Ali Koç, Mahsun Karaca'ya dizinin yeni sezonunu sormuş.
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İlginç telefon görüşmesinde Mahsun Karaca borç istemeyi düşünmüş.
"Ali Koç yanımda, seninle konuşmak istiyor."
Karaca'nın aklından borç istemek geçti.
"Ekstra çok candan geldi bana."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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