İki Sezon Sonra Aniden Bitmişti: Röportaj Adam Mahsun Karaca, Mahsun J'nin Neden Devam Etmediğini Açıkladı!

Cevapsız kalan bu soru, ekim ayında dizinin oyuncularından Yosi Mizrahi'nin Hasip ile Nasip filminin galasında yaptığı açıklamayla yeniden alevlenmişti. Mizrahi, 3. ve 4. sezon hazırlıkları sürerken final kararı alındığını, kendilerine de dizinin Türk aile yapısını bozduğunun söylendiğini anlatmış, perde arkasını yapımcıların daha iyi bildiğini eklemişti. Bu kez sırayı Mahsun Karaca aldı ve İbrahim Selim ile Bu Gece'de aynı soru kendisine yöneltilince son dönemde maçları ve transferleriyle sık sık konuşulan İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı esprisinin merkezine yerleştirdi: 'Hull City yüzünden. Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu.' Karaca'nın sözleri bir şakadan ibaret olduğu için Mahsun J'nin bitme nedeni resmi olarak hâlâ açıklanmış değil. Oyuncunun sıradaki durağı ise Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği, 13 Kasım'da vizyona girecek komedi filmi Ben Sana İnanıyorum.