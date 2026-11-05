İki Sezon Sonra Aniden Bitmişti: Röportaj Adam Mahsun Karaca, Mahsun J'nin Neden Devam Etmediğini Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, GAİN'de iki sezon boyunca izlenen Mahsun J'nin neden devam etmediği sorusuna yine kendi tarzında bir cevap verdi. İbrahim Selim ile Bu Gece'de gelen soruya verdiği yanıt, Acun Ilıcalı'nın adını da işin içine katınca kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin hayranları ise üçüncü sezonun neden gelmediğini merak etmeye devam ediyor.
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu Mahsun J, GAİN'de iki sezonun ardından aniden final yapmıştı.
Mahsun J neden bitti sorusuna Mahsun Karaca'dan Acun Ilıcalı ve Hull City esprisi geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın