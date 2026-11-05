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İki Sezon Sonra Aniden Bitmişti: Röportaj Adam Mahsun Karaca, Mahsun J'nin Neden Devam Etmediğini Açıkladı!

İki Sezon Sonra Aniden Bitmişti: Röportaj Adam Mahsun Karaca, Mahsun J'nin Neden Devam Etmediğini Açıkladı!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 15:20 Son Güncelleme: 05.11.2026 - 15:21
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Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, GAİN'de iki sezon boyunca izlenen Mahsun J'nin neden devam etmediği sorusuna yine kendi tarzında bir cevap verdi. İbrahim Selim ile Bu Gece'de gelen soruya verdiği yanıt, Acun Ilıcalı'nın adını da işin içine katınca kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin hayranları ise üçüncü sezonun neden gelmediğini merak etmeye devam ediyor.

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu Mahsun J, GAİN'de iki sezonun ardından aniden final yapmıştı.

Mahsun Karaca'nın başrolünde olduğu Mahsun J, GAİN'de iki sezonun ardından aniden final yapmıştı.

Sokak röportajlarıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan, geçen yılbaşında TV8'deki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e de konuk olan ve Röportaj Adam lakabıyla anılan Mahsun Karaca, oyunculuk tarafında en çok GAİN dizisi Mahsun J ile konuşuldu. Hem yaratıcısı hem de başrol oyuncusu olduğu dizi, borç batağındaki bir motokuryenin keşfettiği yeteneği sayesinde jigolo olmaya karar vermesini anlatıyordu. 2024'te 8 bölümlük ilk sezonuyla yayına giren yapım, ikinci sezonuyla birlikte ekran başına kilitlenen izleyicilerin üçüncü sezon beklentisini de büyütmüştü. Ne var ki Karaca, 17 Şubat 2026'da X hesabından yaptığı 'Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek.' paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Dizinin neden sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmayınca da 'Mahsun J neden bitti?' sorusu aylarca gündemden düşmedi.

Mahsun J neden bitti sorusuna Mahsun Karaca'dan Acun Ilıcalı ve Hull City esprisi geldi.

Mahsun J neden bitti sorusuna Mahsun Karaca'dan Acun Ilıcalı ve Hull City esprisi geldi.

Cevapsız kalan bu soru, ekim ayında dizinin oyuncularından Yosi Mizrahi'nin Hasip ile Nasip filminin galasında yaptığı açıklamayla yeniden alevlenmişti. Mizrahi, 3. ve 4. sezon hazırlıkları sürerken final kararı alındığını, kendilerine de dizinin Türk aile yapısını bozduğunun söylendiğini anlatmış, perde arkasını yapımcıların daha iyi bildiğini eklemişti. Bu kez sırayı Mahsun Karaca aldı ve İbrahim Selim ile Bu Gece'de aynı soru kendisine yöneltilince son dönemde maçları ve transferleriyle sık sık konuşulan İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'yı esprisinin merkezine yerleştirdi: 'Hull City yüzünden. Acun abi Mahsun J'nin yeni sezonunu yapmak yerine takıma sol bek aldı. Bizden daha iyi bir yatırım oldu.' Karaca'nın sözleri bir şakadan ibaret olduğu için Mahsun J'nin bitme nedeni resmi olarak hâlâ açıklanmış değil. Oyuncunun sıradaki durağı ise Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği, 13 Kasım'da vizyona girecek komedi filmi Ben Sana İnanıyorum.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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