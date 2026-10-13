Mahsun J Dizisinin Çekimlere Hazırlanılırken Aniden Bitme Nedenini Yosi Mizrahi Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gain'de yayınlanan Mahsun J dizisi iki sezonun ardından aniden final yaptı ve yayından kaldırıldı. Dizinin neden bittiğini Yosi Mizrahi, Hasip ile Nasip filminin galasında açıkladı. Mizrahi'ye göre final kararı 3. ve 4. sezon hazırlıkları sürerken alındı. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca da üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun J iki sezonda final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yosi Mizrahi bitişin nedenini anlattı.
Mahsun Karaca üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın