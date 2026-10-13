Mahsun J Dizisinin Çekimlere Hazırlanılırken Aniden Bitme Nedenini Yosi Mizrahi Açıkladı

Gain'de yayınlanan Mahsun J dizisi iki sezonun ardından aniden final yaptı ve yayından kaldırıldı. Dizinin neden bittiğini Yosi Mizrahi, Hasip ile Nasip filminin galasında açıkladı. Mizrahi'ye göre final kararı 3. ve 4. sezon hazırlıkları sürerken alındı. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca da üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurmuştu.