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Mahsun J Dizisinin Çekimlere Hazırlanılırken Aniden Bitme Nedenini Yosi Mizrahi Açıkladı

Mahsun J Dizisinin Çekimlere Hazırlanılırken Aniden Bitme Nedenini Yosi Mizrahi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 19:24
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Gain'de yayınlanan Mahsun J dizisi iki sezonun ardından aniden final yaptı ve yayından kaldırıldı. Dizinin neden bittiğini Yosi Mizrahi, Hasip ile Nasip filminin galasında açıkladı. Mizrahi'ye göre final kararı 3. ve 4. sezon hazırlıkları sürerken alındı. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca da üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurmuştu.

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Mahsun J iki sezonda final yaptı.

Mahsun J iki sezonda final yaptı.

Gain'de yayınlanan Mahsun J, 2024-2025 yıllarında izleyiciyle buluştu ve iki sezonun ardından aniden final yaparak yayından kaldırıldı. Dizi, İstanbul'da borç içindeki bir motokuryenin bir yeteneğini keşfedip jigolo olmaya karar vermesini konu alıyor.

Yosi Mizrahi bitişin nedenini anlattı.

Yosi Mizrahi bitişin nedenini anlattı.

Yosi Mizrahi, Hasip ile Nasip filminin galasında dizinin neden sona erdiğini açıkladı. Mizrahi şu ifadeleri kullandı:

'Bize söylenen şey; Türk aile yapısını bozuyor dizi dediler. 3. ve 4. sezon hazırlıkları yaparken final kararı aldılar. Yapımcılar daha detaylı biliyorlardı bize söylenen bu.'

Mahsun Karaca üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurdu.

Mahsun Karaca üçüncü sezonun gelmeyeceğini duyurdu.

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca da dizinin sona erdiğini ve üçüncü sezonun gelmeyeceğini şu ifadelerle duyurmuştu:

'Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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