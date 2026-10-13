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11 Yeni Dizi Yayınlandı: Sevdam Karadeniz, Final Yapan 2 Dizinin Gerisinde Başladı

11 Yeni Dizi Yayınlandı: Sevdam Karadeniz, Final Yapan 2 Dizinin Gerisinde Başladı

yerli dizi Now TV Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 17:17
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12 Ekim'de NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz'in de ekrana gelmesiyle sezonun 11 yeni dizisinin ilk bölüm reytingleri belli oldu. Sevdam Karadeniz, Total'de 2,11 ile final yapan iki dizinin veda bölümlerinin gerisinde başladı ama ABC1'de ilk 10'a girdi. En yüksek açılış ise 4,66 ile Güneşin Doğduğu Yer'in oldu. Peki diğer yeni diziler ilk bölümlerinde ne yaptı?

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Sevdam Karadeniz'in 2,11'lik açılışı, final yapan A.B.İ. ve Çirkin'in veda bölümlerinin gerisinde kaldı.

Sevdam Karadeniz'in 2,11'lik açılışı, final yapan A.B.İ. ve Çirkin'in veda bölümlerinin gerisinde kaldı.

Kadro değişiklikleri ve erteleme kararının ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da seyirciyle buluşan Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde Total'de 2,11, AB'de 1,94, ABC1'de ise 2,62 aldı. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl, dizide Kuzey ve Zeyşan'a hayat veriyor.

Total'deki rakam ilginç bir kıyası da beraberinde getirdi. Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü, yeni sezonda final yapan iki dizinin veda bölümlerinin gerisinde kaldı: A.B.İ. 6 Ekim'deki finalinde 3,04, Çirkin ise 4 Ekim'deki son bölümünde 2,38 almıştı. Ancak iki dizi, finale geçmiş sezonlardan biriktirdiği izleyiciyle gelirken Sevdam Karadeniz seyirciyle ilk kez tanıştı.

Dizinin ABC1 rakamı ise dikkat çekici: 2,62'lik açılış, Mercan Köşk'ün 2,33'lük, Aşk ve Taht'ın 2,19'luk ve Başkalarının Hayatı'nın 2,13'lük ABC1 açılışlarının üzerinde kaldı. Üstelik Sevdam Karadeniz, Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir'in kıyasıya yarıştığı pazartesi akşamında başladı.

Karadeniz hikâyelerinin ilk bölümde her şeyi göstermediğini de hatırlatmak gerek: Taşacak Bu Deniz de geçen sezon 3,87 ile 6. sıradan başlamış, sonraki haftalarda zirveye yerleşmişti. Sevdam Karadeniz'in ikinci bölümde nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor.

Güneşin Doğduğu Yer, Total'de 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı.

Güneşin Doğduğu Yer, Total'de 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı.

Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'yi buluşturan ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 17 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 4,66 aldı ve ilk bölüm yarışının galibi oldu. Dizi 8 Ekim'de 4,27 ile perşembe akşamının Total birinciliğini Halef'e kaptırsa da AB ve ABC1'de rakiplerinin önünde kalmayı başardı.

İkinci sırada 4,36 ile Star TV'nin komedisi Tuzlu Kahve yer aldı. Dizi 6 Ekim'de 5,44'e çıkarak üst üste üçüncü salı üç kategorinin de lideri oldu. NOW'un Nurgül Yeşilçay'lı dizisi Ömür Usta ise 27 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 3,82 ile dördüncü oldu, ikinci haftasında 5,13'e yükselerek pazar akşamının ikinciliğine yerleşti.

Sevdan Bir Ateş, 3,54'lük açılışını 9,68'e taşıyarak sezonun sürprizi oldu.

Sevdan Bir Ateş, 3,54'lük açılışını 9,68'e taşıyarak sezonun sürprizi oldu.

Yeni dizilerin en dikkat çekici grafiği Show TV'den geldi. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolündeki Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de 3,54 ile başladı ve 4. bölümünde 9,68'e ulaştı. Dizi, ABC1'de 10,06 ile sezonun çift haneyi gören ilk dizisi oldu.

İlk bölümden sonra yükselen tek dizi de o değil. Kanal D'nin Haysiyet'i 3,50'den 4,83'e, NOW'un Anne Yarısı 3,13'ten 3,81'e çıktı. TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i de 2,13'lük açılışını 2,76'ya taşıyarak sessiz sedasız puan topladı.

İşte yeni dizilerin ilk bölüm Total reytingleri:

Güneşin Doğduğu Yer (ATV) | 4,66

Tuzlu Kahve (Star TV) | 4,36

Ömür Usta (NOW) | 3,82

Sevdan Bir Ateş (Show TV) | 3,54

Haysiyet (Kanal D) | 3,50

Anne Yarısı (NOW) | 3,13

Mercan Köşk (ATV) | 2,78

Aşk ve Taht (ATV) | 2,49

Evlilik Güzeldir (TRT 1) | 2,13

Sevdam Karadeniz (NOW) | 2,11

Başkalarının Hayatı (Star TV) | 2,05

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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