11 Yeni Dizi Yayınlandı: Sevdam Karadeniz, Final Yapan 2 Dizinin Gerisinde Başladı
12 Ekim'de NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz'in de ekrana gelmesiyle sezonun 11 yeni dizisinin ilk bölüm reytingleri belli oldu. Sevdam Karadeniz, Total'de 2,11 ile final yapan iki dizinin veda bölümlerinin gerisinde başladı ama ABC1'de ilk 10'a girdi. En yüksek açılış ise 4,66 ile Güneşin Doğduğu Yer'in oldu. Peki diğer yeni diziler ilk bölümlerinde ne yaptı?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdam Karadeniz'in 2,11'lik açılışı, final yapan A.B.İ. ve Çirkin'in veda bölümlerinin gerisinde kaldı.
Güneşin Doğduğu Yer, Total'de 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı.
Sevdan Bir Ateş, 3,54'lük açılışını 9,68'e taşıyarak sezonun sürprizi oldu.
İşte yeni dizilerin ilk bölüm Total reytingleri:
Güneşin Doğduğu Yer (ATV) | 4,66
Tuzlu Kahve (Star TV) | 4,36
Ömür Usta (NOW) | 3,82
Sevdan Bir Ateş (Show TV) | 3,54
Haysiyet (Kanal D) | 3,50
Anne Yarısı (NOW) | 3,13
Mercan Köşk (ATV) | 2,78
Aşk ve Taht (ATV) | 2,49
Evlilik Güzeldir (TRT 1) | 2,13
Sevdam Karadeniz (NOW) | 2,11
Başkalarının Hayatı (Star TV) | 2,05
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