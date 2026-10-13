11 Yeni Dizi Yayınlandı: Sevdam Karadeniz, Final Yapan 2 Dizinin Gerisinde Başladı

Kadro değişiklikleri ve erteleme kararının ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da seyirciyle buluşan Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde Total'de 2,11, AB'de 1,94, ABC1'de ise 2,62 aldı. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl, dizide Kuzey ve Zeyşan'a hayat veriyor.

Total'deki rakam ilginç bir kıyası da beraberinde getirdi. Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü, yeni sezonda final yapan iki dizinin veda bölümlerinin gerisinde kaldı: A.B.İ. 6 Ekim'deki finalinde 3,04, Çirkin ise 4 Ekim'deki son bölümünde 2,38 almıştı. Ancak iki dizi, finale geçmiş sezonlardan biriktirdiği izleyiciyle gelirken Sevdam Karadeniz seyirciyle ilk kez tanıştı.

Dizinin ABC1 rakamı ise dikkat çekici: 2,62'lik açılış, Mercan Köşk'ün 2,33'lük, Aşk ve Taht'ın 2,19'luk ve Başkalarının Hayatı'nın 2,13'lük ABC1 açılışlarının üzerinde kaldı. Üstelik Sevdam Karadeniz, Altı Üstü İstanbul ile Uzak Şehir'in kıyasıya yarıştığı pazartesi akşamında başladı.

Karadeniz hikâyelerinin ilk bölümde her şeyi göstermediğini de hatırlatmak gerek: Taşacak Bu Deniz de geçen sezon 3,87 ile 6. sıradan başlamış, sonraki haftalarda zirveye yerleşmişti. Sevdam Karadeniz'in ikinci bölümde nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor.