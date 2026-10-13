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Rakip Gelmişti: Sevdam Karadeniz ve Taşacak Bu Deniz'in İlk Bölüm Reytinglerini Kıyasladık

Rakip Gelmişti: Sevdam Karadeniz ve Taşacak Bu Deniz'in İlk Bölüm Reytinglerini Kıyasladık

Now TV Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 13:00
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NOW’ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde TOTAL’de 2,11 reytingle 14. sırada kaldı. Taşacak Bu Deniz’in başarısından doğan ve rakip olarak gelen dizi, rakibinin ilk bölüm rakamlarının gerisinde kaldı. Ancak Taşacak Bu Deniz de 3,87 reytingle, 6. sıradan başlamıştı.

Peki Taşacak Bu Deniz'in ilk bölüm tablosu nasıldı ve Sevdam Karadeniz aynı yükselişi yakalayabilir mi?

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Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, AB'de ilk 10'a bile giremedi.

Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, AB'de ilk 10'a bile giremedi.

Yayın öncesinde kadrosundan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olan Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde TOTAL'de 2,11, AB'de 1,94, ABC1'de ise 2,62 reyting aldı. Dizi TOTAL'de 14., AB'de 11., ABC1'de 10. sırada yer aldı.

Üstelik aynı akşam 6. bölümüyle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir de TOTAL'de 2,59 reytingle yeni rakibinin önünde kaldı. Akşamın zirvesinde ise 7,51 reytingle Altı Üstü İstanbul ve 6,95 reytingle Uzak Şehir vardı.

Taşacak Bu Deniz ilk bölümünde TOTAL'de 6. olmuştu ama AB ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşmişti.

Taşacak Bu Deniz ilk bölümünde TOTAL'de 6. olmuştu ama AB ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşmişti.

Taşacak Bu Deniz'in enfes reyting başarısının ardından yapımına başlanan Sevdam Karadeniz, elbette fenomen diziyle kıyaslanıyor. Farklı günlerde ekrana gelmelerine rağmen Taşacak Bu Deniz'n rakibi olarak anılan Sevdam Karadeniz'in ilk bölüm reytingleri pek iç açıcı olmazken Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle TOTAL'de 3,87 reytingle 6. sırada kalmıştı.

Sevdam Karadeniz'in AB reytingi, Taşacak Bu Deniz'in ilk bölümde aldığı rakamın yarısına bile ulaşmadı. İki dizi arasındaki fark TOTAL'de 1,76, AB'de 2,21, ABC1'de ise 1,90 puan oldu.

Taşacak Bu Deniz 3. bölümde zirveye çıktı, 10. bölümde 16,29 reytinge ulaştı.

Taşacak Bu Deniz 3. bölümde zirveye çıktı, 10. bölümde 16,29 reytinge ulaştı.

Taşacak Bu Deniz'in asıl hikayesi ilk bölümden sonra başladı. Dizi 2. bölümde TOTAL'de 6,36 reytinge yükseldi, 3. bölümde ise 8,94 reytingle üç listede de birinci oldu. 5. bölümde 10 barajını aşan dizi, 12 Aralık'ta yayınlanan 10. bölümünde TOTAL'de 16,29, ABC1'de 17,52 reytingle zirvesini gördü.

Yani TRT 1 dizisi, ilk bölümdeki reytingini 10 bölümde dört katından fazlasına çıkardı. Sezonun kalanında birinciliği hiç bırakmayan dizi, 5 Haziran'daki sezon finalinde 11,64 aldı. 2 Ekim'de başlayan 2. sezonun ilk bölümünde de 10,13 reytingle yine zirvedeydi.

Sevdam Karadeniz'in Taşacak Bu Deniz gibi yükselmesi için ikinci bölüm belirleyici olacak.

Sevdam Karadeniz'in Taşacak Bu Deniz gibi yükselmesi için ikinci bölüm belirleyici olacak.

Sevdam Karadeniz, Taşacak Bu Deniz'in grafiğini birebir izlerse 10. bölümde 8,88 reytinge ulaşabilir. Bu rakam, bugün Pazartesi akşamının zirvesindeki dizilerin bile üzerinde.

Ancak iki dizinin başlangıcı arasında önemli bir fark var. Taşacak Bu Deniz, TOTAL'de geride kalsa da AB ve ABC1'de ilk akşamdan ikinci sıraya çıkarak güçlü bir sinyal vermişti. Sevdam Karadeniz ise en iyi sonucunu ABC1'de 10. sıra ile aldı. Üstelik dizi, Altı Üstü İstanbul ve Uzak Şehir'in yarıştığı Pazartesi akşamında yayınlanıyor.

Sevdam Karadeniz'in ikinci bölümde puan toplayıp toplayamayacağı, dizinin geleceği için ilk ciddi işaret olacak.

İki dizinin ilk bölüm TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz (1. bölüm, 10 Ekim 2025)

TOTAL: 3,87 (6)

AB: 4,15 (2)

ABC1: 4,52 (2)

Sevdam Karadeniz (1. bölüm, 12 Ekim 2026)

TOTAL: 2,11 (14)

AB: 1,94 (11)

ABC1: 2,62 (10)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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