Rakip Gelmişti: Sevdam Karadeniz ve Taşacak Bu Deniz'in İlk Bölüm Reytinglerini Kıyasladık
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NOW’ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde TOTAL’de 2,11 reytingle 14. sırada kaldı. Taşacak Bu Deniz’in başarısından doğan ve rakip olarak gelen dizi, rakibinin ilk bölüm rakamlarının gerisinde kaldı. Ancak Taşacak Bu Deniz de 3,87 reytingle, 6. sıradan başlamıştı.
Peki Taşacak Bu Deniz'in ilk bölüm tablosu nasıldı ve Sevdam Karadeniz aynı yükselişi yakalayabilir mi?
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Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, AB'de ilk 10'a bile giremedi.
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Taşacak Bu Deniz ilk bölümünde TOTAL'de 6. olmuştu ama AB ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşmişti.
Taşacak Bu Deniz 3. bölümde zirveye çıktı, 10. bölümde 16,29 reytinge ulaştı.
Sevdam Karadeniz'in Taşacak Bu Deniz gibi yükselmesi için ikinci bölüm belirleyici olacak.
İki dizinin ilk bölüm TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Taşacak Bu Deniz (1. bölüm, 10 Ekim 2025)
TOTAL: 3,87 (6)
AB: 4,15 (2)
ABC1: 4,52 (2)
Sevdam Karadeniz (1. bölüm, 12 Ekim 2026)
TOTAL: 2,11 (14)
AB: 1,94 (11)
ABC1: 2,62 (10)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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