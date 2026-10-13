Rakip Gelmişti: Sevdam Karadeniz ve Taşacak Bu Deniz'in İlk Bölüm Reytinglerini Kıyasladık

Taşacak Bu Deniz'in enfes reyting başarısının ardından yapımına başlanan Sevdam Karadeniz, elbette fenomen diziyle kıyaslanıyor. Farklı günlerde ekrana gelmelerine rağmen Taşacak Bu Deniz'n rakibi olarak anılan Sevdam Karadeniz'in ilk bölüm reytingleri pek iç açıcı olmazken Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle TOTAL'de 3,87 reytingle 6. sırada kalmıştı.

Sevdam Karadeniz'in AB reytingi, Taşacak Bu Deniz'in ilk bölümde aldığı rakamın yarısına bile ulaşmadı. İki dizi arasındaki fark TOTAL'de 1,76, AB'de 2,21, ABC1'de ise 1,90 puan oldu.