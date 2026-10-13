Pazartesinin Lideri 2 Yıl Sonra Değişti, Yeni NOW Dizisi İlk 10'a Giremedi: 12 Ekim Reyting Sonuçları
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12 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
Milli maçlar nedeniyle 2 hafta ekrandan uzak kalan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci oldu. Kanal D’nin aşiret dizisi Uzak Şehir ise 68. bölümüyle üç listede de ikinci sırada kaldı. NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz ise ilk bölümüyle TOTAL’de ilk 10'a giremedi.
İşte 12 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...
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Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aranın ardından üç listenin de zirvesine yerleşti.
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Uzak Şehir, TOTAL'de 6,95 reytingle ikinci sıraya geriledi, AB ve ABC1 liderliğini de kaptırdı.
Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, yalnızca ABC1'de ilk 10'a girebildi.
12 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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