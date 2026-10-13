Pazartesinin Lideri 2 Yıl Sonra Değişti, Yeni NOW Dizisi İlk 10'a Giremedi: 12 Ekim Reyting Sonuçları

Milli maçlar nedeniyle 2 hafta üst üste yayın akışından çıkarılan Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana döndü. ATV dizisi, dönüş bölümünde TOTAL kategorisinde 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı ve üç listenin de birincisi oldu.

Dizinin son yeni bölümünü yayınladığı 21 Eylül Pazartesi akşamıyla kıyaslandığında yükseliş dikkat çekiyor. Altı Üstü İstanbul o gece TOTAL'de 7,10, AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reyting almıştı. Üstelik dizinin en büyük sıçraması ABC1'de geldi: 2 haftalık aranın ardından bu kategorideki reytingi 5,90'dan 7,05'e çıktı.