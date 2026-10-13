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Pazartesinin Lideri 2 Yıl Sonra Değişti, Yeni NOW Dizisi İlk 10'a Giremedi: 12 Ekim Reyting Sonuçları

Pazartesinin Lideri 2 Yıl Sonra Değişti, Yeni NOW Dizisi İlk 10'a Giremedi: 12 Ekim Reyting Sonuçları

Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 11:56
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12 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. 

Milli maçlar nedeniyle 2 hafta ekrandan uzak kalan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul, 16. bölümüyle TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci oldu. Kanal D’nin aşiret dizisi Uzak Şehir ise 68. bölümüyle üç listede de ikinci sırada kaldı. NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz ise ilk bölümüyle TOTAL’de ilk 10'a giremedi.

İşte 12 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...

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Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aranın ardından üç listenin de zirvesine yerleşti.

Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aranın ardından üç listenin de zirvesine yerleşti.

Milli maçlar nedeniyle 2 hafta üst üste yayın akışından çıkarılan Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana döndü. ATV dizisi, dönüş bölümünde TOTAL kategorisinde 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de ise 7,05 reyting aldı ve üç listenin de birincisi oldu.

Dizinin son yeni bölümünü yayınladığı 21 Eylül Pazartesi akşamıyla kıyaslandığında yükseliş dikkat çekiyor. Altı Üstü İstanbul o gece TOTAL'de 7,10, AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reyting almıştı. Üstelik dizinin en büyük sıçraması ABC1'de geldi: 2 haftalık aranın ardından bu kategorideki reytingi 5,90'dan 7,05'e çıktı.

Uzak Şehir, TOTAL'de 6,95 reytingle ikinci sıraya geriledi, AB ve ABC1 liderliğini de kaptırdı.

Uzak Şehir, TOTAL'de 6,95 reytingle ikinci sıraya geriledi, AB ve ABC1 liderliğini de kaptırdı.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, 68. bölümüyle TOTAL'de 6,95, AB'de 4,47, ABC1'de 5,99 reyting aldı. Dizi üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

Uzak Şehir, 21 Eylül akşamı TOTAL'deki birinciliği Altı Üstü İstanbul'a 0,13 puan farkla kaptırmış, ancak AB ve ABC1'de zirveyi korumuştu. Bu kez tablo değişti ve Kanal D dizisi üç listede birden rakibinin gerisinde kaldı. İki dizi arasındaki fark TOTAL'de 0,56, AB'de 0,33, ABC1'de ise 1,06 puan oldu.

Rakibinin ekranda olmadığı 5 Ekim akşamı 9 reytinge ulaşan Uzak Şehir'in düşüşü özellikle AB'de belirgin. Dizinin 21 Eylül'de 5,69 olan AB reytingi bu hafta 4,47'ye indi.

Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, yalnızca ABC1'de ilk 10'a girebildi.

Sevdam Karadeniz ilk bölümünde TOTAL'de 14. sırada kaldı, yalnızca ABC1'de ilk 10'a girebildi.

NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz de 12 Ekim Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yayın öncesinde kadrosundan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olan dizi, TOTAL'de 2,11 reytingle 14. oldu.

Sevdam Karadeniz AB'de 1,94 reytingle 11., ABC1'de ise 2,62 reytingle 10. sırada yer aldı.

Aynı akşam 6. bölümüyle ekrana gelen TRT dizisi Evlilik Güzeldir ise TOTAL'de 2,59 reytingle 10., AB'de 3,09 reytingle 6., ABC1'de 2,81 reytingle 9. oldu. Böylece TRT dizisi, üç kategoride de yeni rakibinin önünde kaldı.

12 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

12 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Altı Üstü İstanbul

Total: 7.51 (1)

AB: 4.80 (1)

ABC1: 7.05 (1)

Uzak Şehir

Total: 6.95 (2)

AB: 4.47 (2)

ABC1: 5.99 (2)

Evlilik Güzeldir

Total: 2.59 (10)

AB: 3.09 (6)

ABC1: 2.81 (9)

Sevdam Karadeniz

Total: 2.11 (14)

AB: 1.94 (11)

ABC1: 2.62 (10)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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