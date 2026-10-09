Yeni Bölümü 2 Haftadır İptal Edilen Altı Üstü İstanbul'un Yönetmeninden "Kavuşma" Müjdesi

Dizinin yayın akışı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle iki kez değişti. 28 Eylül'de Bursa'da oynanan karşılaşma yüzünden ilk kez ekrana gelmeyen Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim'de de Bologna'daki İtalya-Türkiye maçı nedeniyle yayınlanmadı.

ATV, hayranları tamamen boş bırakmadı ve maç öncesinde dizinin özel yayınına yer verdi. Ancak 16. bölümü bekleyen seyirci, finalde yarım kalan hikâyenin devamı için iki hafta sabretmek zorunda kaldı.