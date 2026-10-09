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Yeni Bölümü 2 Haftadır İptal Edilen Altı Üstü İstanbul'un Yönetmeninden "Kavuşma" Müjdesi

Yeni Bölümü 2 Haftadır İptal Edilen Altı Üstü İstanbul'un Yönetmeninden "Kavuşma" Müjdesi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 17:53
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Milli maçlar nedeniyle yeni bölümü iki hafta üst üste iptal edilen Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim Pazartesi günü 16. bölümüyle geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Müge Uğurlar, X hesabından “İnanılmaz bir kavuşma bölümüne hazır olun” diye yazdı. Paylaşım, 15. bölümde mezara gömülen Emir ve Uzay’ın akıbetini iki haftadır bekleyen seyircinin merakını artırdı.

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Yeni bölümü iki pazartesi üst üste iptal edilen Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim'de 16. bölümüyle geri dönüyor.

Yeni bölümü iki pazartesi üst üste iptal edilen Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim'de 16. bölümüyle geri dönüyor.

Altı Üstü İstanbul'u bekleyenler için iki haftalık hasret sona eriyor. Yeni bölümü üst üste iki pazartesi iptal edilen dizi, 12 Ekim Pazartesi günü 16. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Dönüş öncesinde dizinin yönetmeni Müge Uğurlar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uğurlar, X hesabından 'İnanılmaz bir kavuşma bölümüne hazır olun #altiüstüistanbul ailesi...' yazdı. Kısa mesaj, 15. bölümün sarsıcı finalinden bu yana iki haftadır cevap bekleyen seyircinin merakını bir kat daha artırdı.

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Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül'deki Bursa ve 5 Ekim'deki Bologna maçları nedeniyle 2 hafta üst üste yayınlanmadı.

Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül'deki Bursa ve 5 Ekim'deki Bologna maçları nedeniyle 2 hafta üst üste yayınlanmadı.

Dizinin yayın akışı, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle iki kez değişti. 28 Eylül'de Bursa'da oynanan karşılaşma yüzünden ilk kez ekrana gelmeyen Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim'de de Bologna'daki İtalya-Türkiye maçı nedeniyle yayınlanmadı.

ATV, hayranları tamamen boş bırakmadı ve maç öncesinde dizinin özel yayınına yer verdi. Ancak 16. bölümü bekleyen seyirci, finalde yarım kalan hikâyenin devamı için iki hafta sabretmek zorunda kaldı.

Altı Üstü İstanbul, ara vermeden önce 15. bölümüyle Total'de 7,10 reyting alıp zirveye yerleşmişti.

Altı Üstü İstanbul, ara vermeden önce 15. bölümüyle Total'de 7,10 reyting alıp zirveye yerleşmişti.

İptallerin zamanlaması da dikkat çekti, çünkü Altı Üstü İstanbul ara vermeden önce yayın hayatının en güçlü dönemini yaşıyordu. 15 Haziran'da yaz dizisi olarak başlayan NTC Medya imzalı yapım, 21 Eylül'de yayınlanan 15. bölümüyle Total'de 7,10 reyting aldı, Uzak Şehir'i geride bırakıp zirveye yerleşti.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerini paylaştığı dizi, İstanbul'un unutulmuş mahallelerinden Ziyankar'da hayata tutunmaya çalışan insanları anlatıyor. İki haftalık aranın reytinglere nasıl yansıyacağı ise 12 Ekim'in ardından netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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