Yeni Bölümü 2 Haftadır İptal Edilen Altı Üstü İstanbul'un Yönetmeninden "Kavuşma" Müjdesi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli maçlar nedeniyle yeni bölümü iki hafta üst üste iptal edilen Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim Pazartesi günü 16. bölümüyle geri dönüyor. Dizinin yönetmeni Müge Uğurlar, X hesabından “İnanılmaz bir kavuşma bölümüne hazır olun” diye yazdı. Paylaşım, 15. bölümde mezara gömülen Emir ve Uzay’ın akıbetini iki haftadır bekleyen seyircinin merakını artırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bölümü iki pazartesi üst üste iptal edilen Altı Üstü İstanbul, 12 Ekim'de 16. bölümüyle geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül'deki Bursa ve 5 Ekim'deki Bologna maçları nedeniyle 2 hafta üst üste yayınlanmadı.
Altı Üstü İstanbul, ara vermeden önce 15. bölümüyle Total'de 7,10 reyting alıp zirveye yerleşmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın