Sevgili Balık, yönetici gezegenin Neptün para ve değerler evinde, Koç burcunda retro hareketiyle yol alıyor; Ay da bugün aynı alandan geçiyor. Neyin senin için gerçekten değerli olduğunu yeniden tartıyorsun. Bir şeyin fiyatından çok sana hissettirdikleri önem kazanıyor; küçük ama anlamlı bir alışveriş ruhunu besleyebilir.

Güneş ve Merkür ise keşif ve inanç evinde. Uzaklara dair bir hayal, ilham veren bir kitap ya da ruhunu besleyen bir sohbet bugün sana kanat takabilir. Sağlık ve günlük düzen evindeki Mars–Jüpiter ikilisi bedenini harekete geçirmek istiyor; dans etmek, yüzmek ya da uzun bir yürüyüş harika gelir.

Bekar Balıklar için bugün romantik bir bakış ya da tatlı bir mesaj kalbini ısıtabilir. Partnerli Balıklar ise partneriyle bir film ya da müzik akşamında duygularını paylaşarak yakınlaşabilir. Akşam kendine sessiz bir an ayır ve hayallerini bir kenara not et.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…