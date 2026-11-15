Yöneticin Neptün, para evinde geri harekette ve bu, bugün harcama ve değer konularında sezgilerini dinlemene yardım ediyor. Büyük kararları ertelemek, bir kez daha düşünmek sana iyi gelecek. Ay'ın iç dünya evinde olması, sessiz anlara ihtiyaç duymanı da güçlendiriyor.

Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, iş ve günlük düzen evinde buluşuyor. Pazartesi gününe enerjik bir başlangıç, verimli bir çalışma ya da sağlıklı yeni bir alışkanlık kazanmak için çok uygun. Küçük bir spor ya da düzenleme, ruhunu da besleyecek.

Bekar Balıklar, iş ortamında içten birine ilgi duyabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılan küçük bir rutinle yakınlığı artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…