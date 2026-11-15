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16 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Kasım Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Yöneticin Neptün, para evinde geri harekette ve bu, bugün harcama ve değer konularında sezgilerini dinlemene yardım ediyor. Büyük kararları ertelemek, bir kez daha düşünmek sana iyi gelecek. Ay'ın iç dünya evinde olması, sessiz anlara ihtiyaç duymanı da güçlendiriyor.

Sabah saatlerinde Mars ve Jüpiter, iş ve günlük düzen evinde buluşuyor. Pazartesi gününe enerjik bir başlangıç, verimli bir çalışma ya da sağlıklı yeni bir alışkanlık kazanmak için çok uygun. Küçük bir spor ya da düzenleme, ruhunu da besleyecek.

Bekar Balıklar, iş ortamında içten birine ilgi duyabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılan küçük bir rutinle yakınlığı artırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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