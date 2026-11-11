Bugün gökyüzü, hayallerini gerçeğe dönüştürmen için sana küçük ama sağlam bir köprü kuruyor. Ay kariyer evinde süzülürken, günlük düzen evindeki Jüpiter ve Mars'a parlak bir üçgen çiziyor. İçindeki ilham iş hayatına akıyor; yaptığın işe kendi renklerini katmak için güzel bir gün.

Gün içinde emeğinin fark edildiğini hissedebilirsin. Bir yöneticiden gelen olumlu bir söz ya da bir sorumluluk teklifi motivasyonunu yükseltebilir. Bedenini de ihmal etme; kısa bir yürüyüş, sıcak bir duş, bir fincan bitki çayı ruhunu da dinlendirecek.

Bekar Balıklar, iş ortamında ya da günlük rutinin içinde tatlı bir bakışa takılabilir. Partnerli Balıklar ise küçük bir jestin, bir notun ya da sarılmanın gücünü bugün yeniden keşfedecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…