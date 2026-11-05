Sevgili Balık, bugün duyguların derin ama berrak. Ay Terazi'de, yakınlık ve paylaşım evinde ilerlerken sevdiğin insanlarla aranızdaki bağın gücünü hissediyorsun. Biriyle içten bir sohbet ya da uzun bir sarılma, haftanın tüm yorgunluğunu unutturabilir.

Sabah maddi bir konuda ufak bir düzenleme yapman gerekebilir; bir ödeme, bir fatura ya da bütçende küçük bir ayar. Bunu hemen halledersen günün geri kalanında kafan rahat oluyor. Altıncı evindeki Mars ve Jüpiter ise iş yerinde enerjini yükseltiyor; Cuma olmasına rağmen verimliliğin dikkat çekecek.

Aşkta romantik ve şefkatli bir akşam seni bekliyor. Venüs'e yaklaşan Ay, partnerinle aranızdaki yakınlığı derinleştiriyor. Bekar Balık ise çekici ve gizemli biriyle karşılaşabilir. Sezgilerine güven, bugün kalbin seni doğru yere yönlendiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…