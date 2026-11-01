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2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün boyu Aslan'da kalan Ay altıncı evinde iş temposunu ve beslenme düzenini yokluyor. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi yolculuk ya da eğitim planlarında bilgi eksikliğine yol açabilir. İkinci evde yer alan Satürn ve Neptün para ve değer konusundaki belirsizliği hatırlatıyor. Kendine şefkatle davran.

Maddi olarak dokuzuncu evde etkisini sürdüren Güneş ve retrodaki Merkür gezi ve seyahat bütçesini yeniden hesaplamanı istiyor. Altıncı evin gündemini belirleyen Mars ve Jüpiter çalışma yükünü çoğaltırken ek gelir kapısını da aralıyor. İkindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması iş yerinde sabırsızlığı artırabilir, ücret konularını sakin bir tonda konuş. Dördüncü evde yer alan Uranüs ev giderlerinde ani bir değişikliğe işaret ediyor.

Gelelim aşka. Sekizinci evde etkisini sürdüren retrodaki Venüs geçmiş bir bağın derin izlerini anımsatıyor. Partnerli Balık, sessizce elini tutup sevgisini gösterebilir. Bekar Balık ise iş hayatında yolu kesişen birine mesafeli ama sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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