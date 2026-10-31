Sevgili Balık, Aslan burcuna yeni konuk olan Ay sabahtan itibaren altıncı evinde çalışma düzenini ve sağlık alışkanlıklarını gündeme getiriyor. Neptün'e uzanan öğle öncesi Ay üçgeni ikinci evindeki para ve değer belirsizliğini yumuşatıyor. Öğle saatlerindeki Ay ve Plüton karşıtlığı on ikinci evinde bastırılmış bir duyguyu yüzeye çıkarabilir. Kendine şefkatli davran.

Maddi olarak dokuzuncu evinde kalan Güneş ve retrodaki Merkür yolculuk planlarının maliyetini yeniden hesaplatıyor. Altıncı evini etkileyen Mars ve Jüpiter iş yükünü artırırken ek kazanç yolu da gösteriyor. Ay'ın Uranüs'le ikindi kurduğu yumuşak açı dördüncü evinde ev ve aile giderlerinde ani bir değişiklik getirebilir. Biletleri ve rezervasyonları kontrol et.

Peki ya aşk? Sekizinci evinde kalan retrodaki Venüs eski bir bağın derin izlerini hatırlatıyor. Gün başında Ay ve Venüs karesi bunu hassaslaştırsa da sakinlik sana yardım eder. İlişkisi olan Balık, partnerinin elini tutarak sessizce yakınlık kurabilir. Bekar Balık ise çalışma ortamında tanıştığı birine temkinli yaklaşabilir. Satürn'le gece oluşan sakin üçgen bu temkini destekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…