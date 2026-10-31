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Koç Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Kasım Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay sabahın ilk saatlerinde Aslan'a geçerek beşinci evinde eğlence, yaratıcılık ve kalpten gelen isteklerini öne çıkarıyor. Öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen hayal gücünü canlandırıyor, bu yüzden günün bir kısmını kendine ayır. Birinci evini etkileyen Satürn ve Neptün temkinli ilerlemeni istiyor. Heyecanın seni acele ettirmesin.

Maddi olarak sekizinci evi üzerinde duran Güneş ve retro Merkür ortak gelir ve borç konularını gündeme getiriyor. Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı on birinci evinde arkadaş çevresinde para yüzünden küçük bir güç gösterisi çıkarabilir. Ortak harcamalarda sınırını nazikçe belirt.

Gelelim aşka. Yedinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs geçmişten kalan bir beklentiyi yeniden gündeme taşıyor. Ay'ın Venüs'le gece yarısından sonra kurduğu kare bu konuyu açmaya itebilir, ama sabırlı bir üslup işini kolaylaştırır. Bekar Koç ise eğlence ortamında tanışacağı birine açık olmalı. Gece yarısına yakın devreye giren Satürn üçgeni ilişkiye sağlam bir zemin kazandırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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