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Koç Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay sabaha karşı İkizler'e geçerek üçüncü evinde, yani iletişim ve kısa yolculuk alanında dolaşmaya başlıyor. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, işyerinde ani bir telefon, plan değişikliği ya da beklenmedik bir haber getirebilir; esnek kalırsan günü kazançla kapatırsın. Önemli bir yazışmayı göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak Plüton'la kurulan sabah üçgeni, gelirini uzun vadede büyütecek bir fikri görünür kılıyor. Kısa sürede sonuç beklemeden önce hesabını bir deftere yaz. Akşam Satürn'le oluşan sekstil harcamalarını disipline etmek için iyi bir fırsat; gereksiz aboneliklerini ayıkla.

Peki ya aşk? Venüs yedinci evinde geri giderken Chiron'la karşı karşıya geliyor ve ilişkide eski bir kırgınlığı hatırlatabilir. Partnerine suçlamak yerine nasıl hissettiğini anlat. Bekar Koç ise yazışarak tanıştığı biriyle ilk sohbette duygularını saklamamalı ama hızlı da gitmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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