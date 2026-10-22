Sevgili Koç, Güneş'in bugün Akrep'e geçmesiyle birlikte gündemine ortak kaynaklar, paylaşılan borçlar ve kimseye anlatmadığın bir dönüşüm isteği giriyor. Sabahın erken saatlerinde Ay'ın Merkür'le kurduğu üçgen bu konuları konuşmayı kolaylaştırıyor; zor bir cümleyi yumuşak kurmak için ilk saatleri kullan. Gece geç saatte Ay burcuna girerken içinde yeni bir hareket isteği uyanacak.

Maddi olarak yarın başlayacak Merkür retrosuna hazırlık yapmak için uygun bir gün. Sigorta, kredi ya da taksit koşullarını şimdi yeniden oku; sonradan çıkacak bir madde seni uğraştırmasın. Büyük bir ödeme yapacaksan dekontunu sakla.

Gelelim aşka. Akrep'in başında duran retro Venüs, geçmişte yarım kalmış bir duygusal konuyu sana hatırlatıyor. Partnerinle hesap sormadan, merakla konuşursan bağınız derinleşir. Bekar Koç ise bu akşam kalabalık bir ortamda dikkat çekeceğini fark edebilir, ama bir adım geriden izlemek ona avantaj sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…