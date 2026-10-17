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18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, akşama doğru oluşan İlk Dördün, kariyer evindeki Ay ile ilişkiler evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; işte öne çıkma isteğinle ortakların beklentisi bugün aynı masaya geliyor. Hafta sonu olsa da yarım kalan bir müşteri yazışmasını toparlamak önümüzdeki hafta sana zaman kazandırır. Birinin fikrini almadan karar vermek yerine kısa bir danışma turu yapmak gerginliği alır.

Maddi olarak sabahın erken saatlerinde Ay ile Merkür'ün kurduğu sekstil, sekizinci evdeki ortak bir borcu ya da bekleyen bir ödemeyi sakin biçimde konuşmanı kolaylaştırıyor. Sözleşme ve faiz notlarını yeniden okumak için sakin bir sabah seç. Büyük bir alışverişi retro sürecinin sonrasına bırakmak akıllıca.

Gelelim aşka. Güneş'in ilişkiler evinden Ay'a uzattığı kare, iş yükünle ayıracağın zaman arasındaki dengeyi konuşturabilir; akşam yemeğinde telefonu kenara bırakmak ikinizi de rahatlatır. Bekar Koç ise iş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisini geri çevirmemeli, ilk buluşmayı kahve kadar kısa tutabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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