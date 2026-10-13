Sevgili Koç, öğle saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le karesi bir fikri ya da yaratıcı projeyi olduğundan büyük göstermene, ekibe fazla söz vermene yol açabilir; sunumunu sadeleştirip yalnızca yetiştirebileceğin işleri vaat etmek itibarını korur. Öğleden sonra Ay boşluğa girdiği için yeni bir iş başlatmak yerine yarım kalanları toparlamak daha verimli.

Maddi olarak ortak kasa, kredi ya da taksit konuları gündemde. Jüpiter'in beşinci evden yaptığı kare riskli bir yatırıma ya da gösterişli bir harcamaya cesaret verebilir, ama imza gerektiren kararları yarına bırakmak seni korur. Kısa vadeli kazanç hesapları yanıltıcı olabilir, rakamları bir de başkasına kontrol ettir.

Gelelim aşka. Sekizinci evdeki Venüs retrosu geçmişten gelen bir yakınlığı gündeme getiriyor; ilişkin varsa partnerinle mahrem bir konuyu yumuşak bir dille açmak güveni artırır. Bekar Koç ise eski sevgilisinden gelecek bir mesajı karşılayabilir, cevap vermeden önce o hikâyeden ne beklediğini netleştirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…