Sevgili Koç, bu akşamki Terazi Yeniayı ortaklık ve işbirliği alanını sıfırlıyor; bir müşteriyle, ortağınla ya da yöneticinle yeni bir anlaşmanın temelini atmak için beklediğin an geliyor. Sabah Ay'ın burcundaki Satürn'le karşıtlığı seni biraz yavaşlatıp sorumluluğunu sorgulatabilir; gün boyu sözünün arkasında durmak imajını güçlendirir.

Maddi olarak ortak kasa, paylaşılan gider ya da ortak bir girişim yeni bir plan istiyor. Venüs retrosu eski bir borcu yeniden getirdiği için imzayı Yeniay sonrasındaki birkaç güne yaymak güvenli. Kısa vadeli kazanç yerine sürdürülebilir bir paylaşım düzeni kurmak asıl kazancın olacak.

Gelelim aşka. Yeniay ilişkindeki ortaklık duygusunu yenilediği için partnerinle gelecek hakkında ortak bir karar konuşmak yakınlaşmanı sağlar. Bekar Koç ise akşam gelen bir davet ya da mesaj yeni bir tanışıklığa kapı açabilir, ama gece Venüs ile Mars'ın karesi hızlı kararlara itebilir; duygularını bir gece dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…