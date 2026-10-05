Sevgili Koç, Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması bugün önüne beklediğinden geniş bir fırsat penceresi açıyor; bir ekip projesinde ortak vizyon oluşturmak bugün her zamankinden kolay. Aynı anda Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs iletişimine fazladan bir ağırlık katıyor; uzun süredir ertelediğin bir teklifi bugün sunarsan beklediğinden olumlu bir yanıt alabilirsin. Küçük ama cesur bir adım, aklından geçenden daha fazla kapı aralayabilir.

Maddi olarak bugünkü genişleme havası bütçende de kendini gösteriyor; uzun süredir bekleyen bir ödeme ya da anlaşma lehine sonuçlanabilir. Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması seni büyük bir harcamadan önce bir kez daha düşünmeye itse de, bugünkü iyimser hava küçük bir riski almana da izin veriyor.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa, bugün partnerinle kurduğun sohbet beklediğinden daha samimi bir yöne gidebilir; söylemediğin bir şeyi bugün rahatça dile getirebilmen Akrep'teki bu kavuşumun armağanı. Yalnız olan Koçlar için ise bugün bir tanışma ya da sohbet, ufkunu genişleten bir hikâyeye dönüşebilir; açık sözlü olmak seni şaşırtıcı bir şekilde avantajlı kılıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…