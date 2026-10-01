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2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bir ekip çalışmasında kimin son sözü söyleyeceği bugün tartışma konusu olabilir. Merkür hem Mars'la hem Plüton'la sert açılar yapıyor; toplantıda sesini yükseltmek yerine önerini rakamlarla desteklemen seni öne çıkarır. Mars ile Neptün arasındaki üçgen ise hayal ettiğin bir projeyi somut bir plana dökmen için ilham veriyor. Gün boyu boşlukta ilerleyen Ay, yeni bir işe imza atmak yerine elindekileri toparlamanı öneriyor.

Maddi olarak kredi ve borç dosyaları yine masada. Venüs geri harekete geçmeden hemen önce durağanlaştığı için yeni bir kredi başvurusunu ya da taksitli büyük bir alımı ertelemek akıllıca.

Gelelim aşka. Romantizm alanındaki Mars tutkunu artırırken Merkür'le kurduğu kare küçük bir alınganlığı büyütebilir. Ay'ın gece saatlerinde Yengeç'e taşınması, evde ve sakin bir ortamda konuşmayı kolaylaştırır. Bekar bir Koç isen hızlı parlayan bir ilgiye kapılmadan önce karşındakini biraz daha tanı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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