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Hülya Terzioğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Hülya Terzioğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 18:32
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Prof. Dr. Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Terzioğlu, 1 Ekim 2026'da AK Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasıyla gündeme geldi. Peki Hülya Terzioğlu'nun akademik kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında neler biliniyor?

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Hülya Terzioğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Hülya Terzioğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Hülya Terzioğlu kimdir?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde görev yapan akademisyendir. Sakarya Üniversitesi'nin resmî akademik profilinde Terzioğlu'nun 1991-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimi aldığı, 1998-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, 2000-2004 yılları arasında ise Kelam alanında doktora yaptığı görülüyor. Doktora tezinin başlığı 'İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi' olarak kaydedilmiş durumda.

Terzioğlu'nun akademik çalışmalarında kelam, İslam düşüncesi, din-toplum ilişkileri, kadın ve din gibi konular öne çıkıyor. Sakarya Üniversitesi'ndeki akademik kayıtlarında çok sayıda makale, bildiri ve kitap çalışması bulunuyor. 'İslam'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek: Kelâm ve Kadın', 'Mâtürîdî Gelen Eki' ve 'İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi' bunlar arasında yer alıyor.

Hülya Terzioğlu kaç yaşında?

Hülya Terzioğlu 1970 doğumlu. Doğum tarihi, Sakarya Üniversitesi'nin resmî akademik profilinde yer almıyor; 1970 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğduğu bilgisi ise biyografisini aktaran Sakarya Siyaset ve 1 Ekim 2026 tarihli Dünya haberinde yer alıyor. Buna göre Terzioğlu, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

Hülya Terzioğlu nereli?

Hülya Terzioğlu Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Terzioğlu, daha sonra akademik kariyerine devam ederek 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmaya başladı. Sakarya Üniversitesi'nin resmî kayıtlarında da 2013 yılından itibaren Temel İslam Bilimleri/Kelam alanındaki akademik görevi yer alıyor.

Hülya Terzioğlu Neden Gündemde?

Hülya Terzioğlu Neden Gündemde?

Hülya Terzioğlu, 1 Ekim 2026'da AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasıyla gündeme geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle bu göreve getirildiğini duyurdu. Açıklamada Terzioğlu'nun Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde yaptığı ve 2013'ten itibaren Sakarya Üniversitesi'nde akademik hayatına devam ettiği belirtildi.

Terzioğlu'nun yeni göreviyle birlikte siyasi geçmişi de yeniden gündeme geldi. İHA'nın 1 Ekim 2026 tarihli haberinde yer alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına göre Terzioğlu, daha önce AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda görev aldı ve 2013 yılında KADEM Sakarya Temsilciliği yaptı. Ayrıca 2023 yılında Kelam Anabilim Dalı'nda profesörlüğe atandığı belirtildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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