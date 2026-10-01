Hülya Terzioğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
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Prof. Dr. Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademisyen olarak görev yapan Terzioğlu, 1 Ekim 2026'da AK Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasıyla gündeme geldi. Peki Hülya Terzioğlu'nun akademik kariyeri ve siyasi geçmişi hakkında neler biliniyor?
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Hülya Terzioğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Hülya Terzioğlu Neden Gündemde?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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