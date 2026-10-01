Hülya Terzioğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Hülya Terzioğlu kimdir?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde görev yapan akademisyendir. Sakarya Üniversitesi'nin resmî akademik profilinde Terzioğlu'nun 1991-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimi aldığı, 1998-2000 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, 2000-2004 yılları arasında ise Kelam alanında doktora yaptığı görülüyor. Doktora tezinin başlığı 'İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi' olarak kaydedilmiş durumda.

Terzioğlu'nun akademik çalışmalarında kelam, İslam düşüncesi, din-toplum ilişkileri, kadın ve din gibi konular öne çıkıyor. Sakarya Üniversitesi'ndeki akademik kayıtlarında çok sayıda makale, bildiri ve kitap çalışması bulunuyor. 'İslam'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek: Kelâm ve Kadın', 'Mâtürîdî Gelen Eki' ve 'İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi' bunlar arasında yer alıyor.

Hülya Terzioğlu kaç yaşında?

Hülya Terzioğlu 1970 doğumlu. Doğum tarihi, Sakarya Üniversitesi'nin resmî akademik profilinde yer almıyor; 1970 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğduğu bilgisi ise biyografisini aktaran Sakarya Siyaset ve 1 Ekim 2026 tarihli Dünya haberinde yer alıyor. Buna göre Terzioğlu, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

Hülya Terzioğlu nereli?

Hülya Terzioğlu Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Terzioğlu, daha sonra akademik kariyerine devam ederek 2013 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmaya başladı. Sakarya Üniversitesi'nin resmî kayıtlarında da 2013 yılından itibaren Temel İslam Bilimleri/Kelam alanındaki akademik görevi yer alıyor.