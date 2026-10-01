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Kraliçelerin Kayıp Mezarlarını Buldular: Hazineleri Tutankamon'a Rakip Çıktı

Kraliçelerin Kayıp Mezarlarını Buldular: Hazineleri Tutankamon'a Rakip Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:12
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Irak'ın kuzeyindeki Nimrud antik kentinde, sarayın zemini altına gizlenmiş kraliyet mezarları bulundu. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık bu mezarlardan, Asur kraliçelerine ait yüzlerce altın eser çıktı. Keşfin ardından eserlerin değeri, Mısır'daki Tutankamon hazinesiyle kıyaslanır oldu.

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Kuzeybatı Sarayı'nın zemini altında gizlenen kraliyet mezarları, Iraklı arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Kuzeybatı Sarayı'nın zemini altında gizlenen kraliyet mezarları, Iraklı arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Muzahim Mahmud Hüseyin liderliğindeki Iraklı arkeologlar, Nimrud'daki Kuzeybatı Sarayı'nın zemini altında gizli mezar odaları keşfetti. Sarayın temelleri MÖ 9. yüzyılda II. Aşurnasirpal döneminde atılmıştı. Mezarlarda Asur kralları III. Salmanasar, III. Tiglat-Pileser, V. Salmanasar ve II. Sargon'un eşlerinin yattığı belirlendi. Bunlar Hama, Yabâ, Banîtu ve Ataliya adlı kraliçelerdi. Üç ana kraliçenin MÖ 8. yüzyılda art arda hüküm sürdüğü kaydediliyor.

Mezarlardan çıkan yüzlerce altın eser, Asur kraliyet kadınlarının zenginliğini gözler önüne serdi.

Mezarlardan çıkan yüzlerce altın eser, Asur kraliyet kadınlarının zenginliğini gözler önüne serdi.

Buluntular arasında mücevherler, kaplar ve süs eşyaları yer alıyor. Dokuma bantlı ve taş işlemeli altın taçlar, nar biçimli boncuklar, diz çökmüş doğaüstü figürler içeren bilezikler öne çıkıyor. Ayrıca küpeler, boyun halkaları, yüzükler ve halhallar bulundu. Eserlerde akik, kornalin ve lapis lazuli kullanıldığı belirtiliyor. Yabâ'nın mezarında ise mezara dokunanı ya da içine başka birini yerleştireni doğaüstü bir cezayla tehdit eden bir lanet yazıtı bulunuyor.

Savaşlardan ve yağmadan kıl payı kurtulan hazine, bugün dünyanın en önemli Yakın Doğu mücevher gruplarından biri sayılıyor.

Savaşlardan ve yağmadan kıl payı kurtulan hazine, bugün dünyanın en önemli Yakın Doğu mücevher gruplarından biri sayılıyor.

En değerli eserler koruma amacıyla Irak Merkez Bankası'nın yeraltı kasalarına yerleştirildi. Bu sayede koleksiyon, 2003'te Irak Müzesi'nin yağmalanması sırasında zarar görmedi. Nimrud ise 2015'te IŞİD saldırılarında büyük hasar gördü ve Kuzeybatı Sarayı yıkıldı. Mezarların bilimsel yayını Chicago Üniversitesi Antik Kültürler Araştırma Enstitüsü ile Irak Eski Eserler ve Miras Kurulu tarafından yapıldı. New York'taki Metropolitan Müzesi de bu mücevherleri Yakın Doğu'dan günümüze ulaşan en etkileyici ve en bilgilendirici gruplar arasında tanımlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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