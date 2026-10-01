Kraliçelerin Kayıp Mezarlarını Buldular: Hazineleri Tutankamon'a Rakip Çıktı
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Irak'ın kuzeyindeki Nimrud antik kentinde, sarayın zemini altına gizlenmiş kraliyet mezarları bulundu. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık bu mezarlardan, Asur kraliçelerine ait yüzlerce altın eser çıktı. Keşfin ardından eserlerin değeri, Mısır'daki Tutankamon hazinesiyle kıyaslanır oldu.
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Kuzeybatı Sarayı'nın zemini altında gizlenen kraliyet mezarları, Iraklı arkeologlar tarafından ortaya çıkarıldı.
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Mezarlardan çıkan yüzlerce altın eser, Asur kraliyet kadınlarının zenginliğini gözler önüne serdi.
Savaşlardan ve yağmadan kıl payı kurtulan hazine, bugün dünyanın en önemli Yakın Doğu mücevher gruplarından biri sayılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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