Kraliçelerin Kayıp Mezarlarını Buldular: Hazineleri Tutankamon'a Rakip Çıktı

En değerli eserler koruma amacıyla Irak Merkez Bankası'nın yeraltı kasalarına yerleştirildi. Bu sayede koleksiyon, 2003'te Irak Müzesi'nin yağmalanması sırasında zarar görmedi. Nimrud ise 2015'te IŞİD saldırılarında büyük hasar gördü ve Kuzeybatı Sarayı yıkıldı. Mezarların bilimsel yayını Chicago Üniversitesi Antik Kültürler Araştırma Enstitüsü ile Irak Eski Eserler ve Miras Kurulu tarafından yapıldı. New York'taki Metropolitan Müzesi de bu mücevherleri Yakın Doğu'dan günümüze ulaşan en etkileyici ve en bilgilendirici gruplar arasında tanımlıyor.