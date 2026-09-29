Binlerce Yıl Önce Dünyayı Değiştiren İmparatorluğun Gizemli Sonu
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Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
Anadolu’da yaklaşık 450 yıl boyunca hüküm süren Hitit İmparatorluğu, Mısır ve Babil gibi dönemin güçlü devletleriyle mücadele etti. Başkent Hattuşa, gelişmiş yapıları, tapınakları ve binlerce kil tabletten oluşan arşiviyle büyük bir siyasi ve kültürel merkez haline geldi. Ancak imparatorluk yaklaşık MÖ 1180’de tarihten silindi ve araştırmacılar bu çöküşün arkasındaki nedenleri hala araştırıyor.
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Anadolu’nun merkezinde yükselen güçlü bir imparatorluk, döneminin önemli güçlerinden biriydi
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Hattuşa’nın zorlu coğrafyası Hititlerin hayatta kalma mücadelesini şekillendirdi
İmparatorluğun son döneminde siyasi ve doğal sorunlar aynı anda arttı
3 bin 200 yıllık ağaçlar, çöküşte kuraklığın rolüne işaret ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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