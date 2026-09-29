Binlerce Yıl Önce Dünyayı Değiştiren İmparatorluğun Gizemli Sonu

İmparatorluğun sonunu anlamaya yönelik en önemli bulgulardan biri iklim araştırmalarından geldi. 2023’te yayımlanan bir çalışmada Gordion çevresinden çıkarılan yaklaşık 3 bin 200 yıllık ağaçların yıllık halkaları incelendi ve MÖ 1198, 1197 ve 1196 yıllarında şiddetli bir kuraklık yaşandığı belirlendi. Hattuşa ve diğer Hitit kentlerinde boş tahıl depolarının bulunması ve kralların başka devletlerden arpa ile buğday istemesi, kuraklığın kıtlığa yol açmış olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre kuraklık, siyasi çatışmalar, salgınlar, doğal afetler ve dış saldırılarla birleşerek imparatorluğun çöküşünü hızlandırmış olabilir.

Yaklaşık MÖ 1180’de Hattuşa terk edildi ve daha sonra kentte yangın çıktı. Ancak yangın, kil tabletleri sertleştirerek binlerce belgenin binlerce yıl boyunca korunmasını sağladı. Bu nedenle Hititlerin son günlerine ilişkin kesin bir kayıt henüz bulunamamış olsa da arkeolojik kazılar, imparatorluğun nasıl yükseldiği ve neden çöktüğüne dair yeni bilgileri ortaya çıkarmaya devam ediyor.