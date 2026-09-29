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Binlerce Yıl Önce Dünyayı Değiştiren İmparatorluğun Gizemli Sonu

Binlerce Yıl Önce Dünyayı Değiştiren İmparatorluğun Gizemli Sonu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 19:55
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Anadolu’da yaklaşık 450 yıl boyunca hüküm süren Hitit İmparatorluğu, Mısır ve Babil gibi dönemin güçlü devletleriyle mücadele etti. Başkent Hattuşa, gelişmiş yapıları, tapınakları ve binlerce kil tabletten oluşan arşiviyle büyük bir siyasi ve kültürel merkez haline geldi. Ancak imparatorluk yaklaşık MÖ 1180’de tarihten silindi ve araştırmacılar bu çöküşün arkasındaki nedenleri hala araştırıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nationalgeographic.com/hi...
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Anadolu’nun merkezinde yükselen güçlü bir imparatorluk, döneminin önemli güçlerinden biriydi

Anadolu’nun merkezinde yükselen güçlü bir imparatorluk, döneminin önemli güçlerinden biriydi

Hititler, günümüzde Türkiye’nin büyük bölümünü kapsayan ve Suriye’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkili oldu. Yaklaşık MÖ 1274’te Mısır Firavunu II. Ramses ile Kadeş Savaşı’nda karşı karşıya gelen Hititler, savaşın ardından Mısır’la tarihin bilinen en eski eşitlik temelli barış anlaşmalarından birini imzaladı. Hattuşa’da bulunan on binlerce kil tablet ise imparatorluğun siyasi yapısından dini törenlerine kadar çok sayıda ayrıntıyı günümüze taşıdı. 

Hattuşa’nın zorlu coğrafyası Hititlerin hayatta kalma mücadelesini şekillendirdi

Hattuşa’nın zorlu coğrafyası Hititlerin hayatta kalma mücadelesini şekillendirdi

Hititlerin başkenti Hattuşa, Orta Anadolu’nun sert iklim koşullarına sahip dağlık bir bölgesinde kurulmuştu. Bölgede dönem dönem yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimi ve gıda kaynaklarını tehdit ediyordu. Buna karşılık Hititler su depolama alanları, tahıl depoları ve hayvancılık gibi yöntemlerle çevresel koşullara uyum sağlamaya çalıştı. Kentin yaklaşık dört mil uzunluğundaki savunma duvarları da dönemin önemli mühendislik çalışmalarından biri olarak öne çıktı.

İmparatorluğun son döneminde siyasi ve doğal sorunlar aynı anda arttı

İmparatorluğun son döneminde siyasi ve doğal sorunlar aynı anda arttı

Hititlerin çöküşü için tek bir neden bulunmuş değil. Araştırmacılar, imparatorluğun son yüzyılında saray içindeki mücadelelerin ve taht kavgalarının arttığını, salgın hastalıkların sorun yarattığını ve Kaska topluluklarının saldırılarının da baskıyı artırdığını belirtiyor. Şapinuva’daki arkeolojik bulgular ise bölgenin güçlü depremlerden etkilendiğine işaret ediyor. Bu gelişmeler, zaten çeşitli sorunlarla mücadele eden devletin istikrarını daha da zayıflatmış olabilir.

3 bin 200 yıllık ağaçlar, çöküşte kuraklığın rolüne işaret ediyor

3 bin 200 yıllık ağaçlar, çöküşte kuraklığın rolüne işaret ediyor

İmparatorluğun sonunu anlamaya yönelik en önemli bulgulardan biri iklim araştırmalarından geldi. 2023’te yayımlanan bir çalışmada Gordion çevresinden çıkarılan yaklaşık 3 bin 200 yıllık ağaçların yıllık halkaları incelendi ve MÖ 1198, 1197 ve 1196 yıllarında şiddetli bir kuraklık yaşandığı belirlendi. Hattuşa ve diğer Hitit kentlerinde boş tahıl depolarının bulunması ve kralların başka devletlerden arpa ile buğday istemesi, kuraklığın kıtlığa yol açmış olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre kuraklık, siyasi çatışmalar, salgınlar, doğal afetler ve dış saldırılarla birleşerek imparatorluğun çöküşünü hızlandırmış olabilir. 

Yaklaşık MÖ 1180’de Hattuşa terk edildi ve daha sonra kentte yangın çıktı. Ancak yangın, kil tabletleri sertleştirerek binlerce belgenin binlerce yıl boyunca korunmasını sağladı. Bu nedenle Hititlerin son günlerine ilişkin kesin bir kayıt henüz bulunamamış olsa da arkeolojik kazılar, imparatorluğun nasıl yükseldiği ve neden çöktüğüne dair yeni bilgileri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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