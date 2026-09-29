İngilizcesiyle Viral Olan Baklava Ustası Konuştu: Baklavayı Dünyaca Ünlü Bir İsme Kadar Ulaştırmış!

Yılmaz'a göre her şey ABD'de bir baklava yeme isteğiyle başladı. Karşısına 'Yunan baklavası' çıkınca şaşırdığını anlatıyor: 'Amerika'da baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Görünce 'Bu da baklava mı?' diyerek gerildim. Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep'tir.'

Bugün ABD'nin farklı eyaletlerine ve şirketlerine coğrafi işaretli Gaziantep baklavası gönderiyorlar. Yılmaz, baklavalarının Los Angeles'ta Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ve Paris Hilton'ın bir organizasyonuna kadar ulaştığını söylüyor. Amerikalıların damak tadı için daha az şekerli tarifler de geliştirmişler.

Hedefi ise büyük! Yılmaz'ın konuşmalarında yer verdiği ifadeler de şu şekilde:

“Amacımız baklavayı sadece ticaret olarak görmek değil. Asıl amacımız kültürel tanıtım. Gaziantep’imizin kültürünü baklavasını dünyaca ünlü şirket ve isimlere ulaştırıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Belli bir süre Gaziantep’te ustalık eğitimi aldım. Çalıştığım firmaya da Amerikan vatandaşlarının damak tadına uygun tarifler verdim. Mesela daha az şekerli gibi. Bu yönde birlikte çalışma kararı aldık ve ben yeniden Amerika’ya döndüm. Baklavalar ihracat yoluyla ulaşıyor ben de orada ulaşması en zor yerlere baklavalarımızı ulaştırıyorum. ABD pazarında Gaziantep baklavası farkındalığını oluşturmaya başladık.'