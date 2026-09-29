İngilizcesiyle Viral Olan Baklava Ustası Konuştu: Baklavayı Dünyaca Ünlü Bir İsme Kadar Ulaştırmış!
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Kusursuz Amerikan aksanıyla baklava yapımını anlattığı videoyla sosyal medyayı sallayan usta, ilk kez hikayesini anlattı. Gaziantep’te yaşayan Adnan Yılmaz (52) İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitimi almış ve daha sonra yüksek lisans için Amerika'ya gitmişti. Fakat orada baklavacı olmaya karar verdi!
Bugün Amerikan aksanıyla tanıdığımız usta, Gaziantep baklavasını dünyaca ünlü bir şirkete ve ünlü bir isme kadar ulaştırdığını söylüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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