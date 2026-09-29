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İngilizcesiyle Viral Olan Baklava Ustası Konuştu: Baklavayı Dünyaca Ünlü Bir İsme Kadar Ulaştırmış!

İngilizcesiyle Viral Olan Baklava Ustası Konuştu: Baklavayı Dünyaca Ünlü Bir İsme Kadar Ulaştırmış!

Gaziantep Baklava
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 19:55
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Kusursuz Amerikan aksanıyla baklava yapımını anlattığı videoyla sosyal medyayı sallayan usta, ilk kez hikayesini anlattı. Gaziantep’te yaşayan Adnan Yılmaz (52) İstanbul’da yazılım mühendisliği eğitimi almış ve daha sonra yüksek lisans için Amerika'ya gitmişti. Fakat orada baklavacı olmaya karar verdi!

Bugün Amerikan aksanıyla tanıdığımız usta, Gaziantep baklavasını dünyaca ünlü bir şirkete ve ünlü bir isme kadar ulaştırdığını söylüyor.

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Yazılım Mühendisliğini Bırakıp Baklavacı Oldu

Yazılım Mühendisliğini Bırakıp Baklavacı Oldu

Videodaki ustanın adı Adnan Yılmaz. Gaziantepli 3 çocuk babası Yılmaz, İstanbul'da yazılım mühendisliği okuduktan sonra 2000'li yılların başında işletme alanında yüksek lisans yapmak için ABD'ye gitti.

Bir süre hem yazılımcı olarak çalışıp hem de okuyan Yılmaz, zamanla mesleğini bıraktı ve Gaziantep baklavasını ihracat yoluyla ABD'ye getirip satmaya başladı. Baklavayı gerçekten öğrenmek için Gaziantep'e döndü, ustalardan eğitim alıp kendisi de usta oldu.

Yılmaz, bu kararından hiç pişman olmadığını söylüyor: 'Yazılım mühendisi olabilirsiniz. İsterseniz dünyanın en iyi mesleği olsun. Bir işi severek yapacaksınız. Yazılım mühendisliğini bırakıp baklavacı olduğum için hiçbir zaman pişman olmadım.'

Baklava SpaceX'e ve Paris Hilton'a Ulaştı

Baklava SpaceX'e ve Paris Hilton'a Ulaştı

Yılmaz'a göre her şey ABD'de bir baklava yeme isteğiyle başladı. Karşısına 'Yunan baklavası' çıkınca şaşırdığını anlatıyor: 'Amerika'da baklava Yunan baklavası olarak biliniyor. Görünce 'Bu da baklava mı?' diyerek gerildim. Lezzetin milliyeti olmaz, lezzetin memleketi vardır. Baklavanın memleketi de Gaziantep'tir.'

Bugün ABD'nin farklı eyaletlerine ve şirketlerine coğrafi işaretli Gaziantep baklavası gönderiyorlar. Yılmaz, baklavalarının Los Angeles'ta Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ve Paris Hilton'ın bir organizasyonuna kadar ulaştığını söylüyor. Amerikalıların damak tadı için daha az şekerli tarifler de geliştirmişler.

Hedefi ise büyük! Yılmaz'ın konuşmalarında yer verdiği ifadeler de şu şekilde:

“Amacımız baklavayı sadece ticaret olarak görmek değil. Asıl amacımız kültürel tanıtım. Gaziantep’imizin kültürünü baklavasını dünyaca ünlü şirket ve isimlere ulaştırıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Belli bir süre Gaziantep’te ustalık eğitimi aldım. Çalıştığım firmaya da Amerikan vatandaşlarının damak tadına uygun tarifler verdim. Mesela daha az şekerli gibi. Bu yönde birlikte çalışma kararı aldık ve ben yeniden Amerika’ya döndüm. Baklavalar ihracat yoluyla ulaşıyor ben de orada ulaşması en zor yerlere baklavalarımızı ulaştırıyorum. ABD pazarında Gaziantep baklavası farkındalığını oluşturmaya başladık.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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