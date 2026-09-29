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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 4,5 Milyon TL Maaşlı İş İlanı: Aranan Pozisyon İçin Son Gün 6 Ekim

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 4,5 Milyon TL Maaşlı İş İlanı: Aranan Pozisyon İçin Son Gün 6 Ekim

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 20:18
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Sağlık Birimi'nde görev yapacak tam zamanlı bir doktor arıyor. Pozisyon için belirlenen yıllık maaş 83 bin 45 ile 91 bin 972 dolar arasında; bu da güncel kurla yaklaşık 4,1 ila 4,5 milyon liraya karşılık geliyor. Başvurular 6 Ekim 2026'da kapanacak.

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Aylık karşılığı 339 bin ile 375 bin lira arasına denk gelen ilan, Ankara-2026-021-RA numarasıyla yayımlandı.

Aylık karşılığı 339 bin ile 375 bin lira arasına denk gelen ilan, Ankara-2026-021-RA numarasıyla yayımlandı.

İngilizce adıyla 'Physician' olarak duyurulan pozisyon, büyükelçiliğin Sağlık Birimi'ne bağlı çalışacak. 22 Eylül'de başvuruya açılan ilanda maaş dolar üzerinden belirlendi: aylık bazda kabaca 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolar. Kesin TL karşılığı ise kura göre değişecek.

Çalışma düzeni haftada 40 saat olarak açıklandı ve uzaktan çalışma seçeneği yok; seçilecek hekim, büyükelçiliğin Çukurambar'daki yerleşkesinde görev yapacak. Türk mermeri ve Anadolu motifleriyle tasarlanan bu bina Ağustos 2022'de basına tanıtılmış, konsolosluk hizmetleri 1 Ekim 2022'den itibaren tam kapasiteyle buraya taşınmıştı.

Seçilecek doktorun hastaları, büyükelçilikte görev yapan ABD'li çalışanlar ve aileleri olacak.

Seçilecek doktorun hastaları, büyükelçilikte görev yapan ABD'li çalışanlar ve aileleri olacak.

İlandaki görev tanımına göre hekim, uygun statüdeki ABD'li personele ve aile üyelerine birinci basamak, acil ve ayaktan sağlık hizmeti verecek. Poliklinik işleyişinin yanı sıra hastane sevklerini koordine etmek ve gerektiğinde tıbbi tahliye operasyonlarını organize etmek de bu kişinin sorumluluğunda.

İş bununla sınırlı değil. Medimagazin'in aktardığına göre hekim, hastaneye yatış ve tahliye kararlarında söz sahibi olacak, çalışanların görevlendirmeye sağlık açısından uygun olup olmadığını değerlendirecek ve birime sağlık politikaları konusunda danışmanlık yapacak. Mesai saatleri dışında nöbet tutmak; akşam, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışabilir olmak da beklentiler arasında.

Ancak başvuru için tıp diploması tek başına yetmiyor: En az 3 yıllık klinik deneyim ve iki dilde akıcılık şart.

Ancak başvuru için tıp diploması tek başına yetmiyor: En az 3 yıllık klinik deneyim ve iki dilde akıcılık şart.

Adayların tanınmış bir tıp fakültesinden mezun olması ve Türkiye, ABD ya da kendi ülkelerinde geçerli, kısıtlamasız bir hekimlik lisansına sahip olması gerekiyor. İlgili alanda lisansüstü staj veya yan dal eğitimini tamamlamış olmak da aranan koşullardan biri.

Deneyim şartı ise dört branşla sınırlı: Dahiliye, Aile Hekimliği, Acil Tıp veya Pediatri. Mezuniyetten sonra bu alanlarda en az 3 yıl aktif klinik deneyim isteniyor ve Banka Dünyası'nın aktardığı ayrıntıya göre bu sürenin en az yüzde 50'si doğrudan hasta bakımıyla geçmiş olmalı.

Dil konusunda da esneklik yok. Hem Türkçede hem İngilizcede okuma, yazma ve konuşmada 'Level IV - Fluent' yani tam akıcılık düzeyi talep ediliyor.

Teklif edilen maaş, Türkiye'de kamuda çalışan bir uzman hekimin gelirinin neredeyse iki katına denk geliyor.

Teklif edilen maaş, Türkiye'de kamuda çalışan bir uzman hekimin gelirinin neredeyse iki katına denk geliyor.

2026 verilerine göre devlette yeni başlayan bir pratisyen hekim aylık yaklaşık 110 ila 125 bin lira kazanıyor. Uzman doktorlarda ise döner sermaye, nöbet ve ek ödemelerle birlikte gelir 170 ila 220 bin lira bandında seyrediyor. Büyükelçiliğin önerdiği 339-375 bin liralık aylık karşılık, bu yüzden ilanın kısa sürede gündem olmasına yol açtı.

Başvurular, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ERA adlı çevrim içi işe alım sistemi üzerinden alınıyor; ilana büyükelçiliğin tr.usembassy.gov/jobs adresindeki kariyer sayfasından ulaşılabiliyor. Süre dolmak üzere: son başvuru tarihi 6 Ekim 2026.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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