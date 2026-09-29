ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 4,5 Milyon TL Maaşlı İş İlanı: Aranan Pozisyon İçin Son Gün 6 Ekim

İngilizce adıyla 'Physician' olarak duyurulan pozisyon, büyükelçiliğin Sağlık Birimi'ne bağlı çalışacak. 22 Eylül'de başvuruya açılan ilanda maaş dolar üzerinden belirlendi: aylık bazda kabaca 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolar. Kesin TL karşılığı ise kura göre değişecek.

Çalışma düzeni haftada 40 saat olarak açıklandı ve uzaktan çalışma seçeneği yok; seçilecek hekim, büyükelçiliğin Çukurambar'daki yerleşkesinde görev yapacak. Türk mermeri ve Anadolu motifleriyle tasarlanan bu bina Ağustos 2022'de basına tanıtılmış, konsolosluk hizmetleri 1 Ekim 2022'den itibaren tam kapasiteyle buraya taşınmıştı.