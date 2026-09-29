ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 4,5 Milyon TL Maaşlı İş İlanı: Aranan Pozisyon İçin Son Gün 6 Ekim
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylık karşılığı 339 bin ile 375 bin lira arasına denk gelen ilan, Ankara-2026-021-RA numarasıyla yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçilecek doktorun hastaları, büyükelçilikte görev yapan ABD'li çalışanlar ve aileleri olacak.
Ancak başvuru için tıp diploması tek başına yetmiyor: En az 3 yıllık klinik deneyim ve iki dilde akıcılık şart.
Teklif edilen maaş, Türkiye'de kamuda çalışan bir uzman hekimin gelirinin neredeyse iki katına denk geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın