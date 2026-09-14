2027'de Memurlar Arasındaki Maaş Farkı 100 Bin TL'yi Aşacak

Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen zamla birlikte memur maaşları unvana göre büyük farklılıklar gösterece. Hesaplamalara göre lise mezunu bir memur 75 bin 848 lira alırken, üniversite mezunu bir memurun maaşı 78 bin 928 liraya çıkacak. Bu iki taban rakamın üzerine unvan ve kıdem farkı eklendiğinde tablo daha da değişecek.

Şube müdürü düzeyindeki bir kamu çalışanı 115 bin 690 lira, uzman öğretmen 99 bin 548 lira maaş alacak. Kıdemli bir polis memurunun eline 109 bin 351 lira geçerken, uzman bir hekimin maaşı 184 bin 405 liraya ulaşacak. Bu da lise mezunu memurla uzman hekim arasındaki farkın 108 bin liranın üzerine çıktığı anlamına geliyor.