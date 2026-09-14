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2027'de Memurlar Arasındaki Maaş Farkı 100 Bin TL'yi Aşacak

2027'de Memurlar Arasındaki Maaş Farkı 100 Bin TL'yi Aşacak

SGK Memur Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:38
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Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, sadece toplam artış oranıyla sınırlı kalmıyor. Farklı unvanlardaki kamu çalışanlarının cebine girecek rakamlar, kademeler arasında dikkat çekici bir farkı da gözler önüne seriyor. Lise mezunu bir memurla uzman bir hekim arasındaki maaş farkı 100 bin lirayı aşarken, eş ve çocuk yardımından toplu sözleşme ikramiyesine kadar pek çok ek ödeme kalemi de güncelleniyor. İşte unvan unvan zamlı maaş tablosu ve gözden kaçan ek ödemeler.

Kaynak: Dünya gazetesi-Remziye Karakuş

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Lise mezunu memurla uzman hekim arasında 108 bin liralık maaş farkı olacak.

Lise mezunu memurla uzman hekim arasında 108 bin liralık maaş farkı olacak.

Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen zamla birlikte memur maaşları unvana göre büyük farklılıklar gösterece. Hesaplamalara göre lise mezunu bir memur 75 bin 848 lira alırken, üniversite mezunu bir memurun maaşı 78 bin 928 liraya çıkacak. Bu iki taban rakamın üzerine unvan ve kıdem farkı eklendiğinde tablo daha da değişecek.

Şube müdürü düzeyindeki bir kamu çalışanı 115 bin 690 lira, uzman öğretmen 99 bin 548 lira maaş alacak. Kıdemli bir polis memurunun eline 109 bin 351 lira geçerken, uzman bir hekimin maaşı 184 bin 405 liraya ulaşacak. Bu da lise mezunu memurla uzman hekim arasındaki farkın 108 bin liranın üzerine çıktığı anlamına geliyor.

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam sadece çalışan memurları değil, emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,61 olarak belirlediği anket verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı yaklaşık yüzde 10,07 oranında artacak. Bu hesaplamayla birlikte bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 924 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinde ise artış oranı yüzde 8,01 olarak öngörülüyor. Buna göre en düşük memur emekli aylığı 34 bin 52 liraya çıkacak. Kesin rakamlar, yılın geri kalanındaki enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

Pek çok destek gözden kaçıyor. İşte Ocak 2027'de artacak ödemeler.

Pek çok destek gözden kaçıyor. İşte Ocak 2027'de artacak ödemeler.

Zamlı tabloda yalnızca maaş kalemleri değil, memurlara ödenen ek yardımlar da güncelleniyor. Eş yardımı yaklaşık 3 bin 868 liraya çıkarken, çocuk yardımı 0-6 yaş grubunda 851 lira, 6 yaş üzerinde ise 425 lira 42 kuruş olarak hesaplanıyor.

Toplu sözleşme ikramiyesi yaklaşık 1.203 liraya yükselirken, herhangi bir geliri bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen ödenek de yaklaşık 7 bin 838 liraya çıkacak. Engelli maaşları ve evde bakım ödemelerinde de benzer oranda artış öngörülüyor. Tüm bu kalemlerdeki nihai rakamlar, yıl sonu enflasyonunun netleşmesinin ardından resmi olarak açıklanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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