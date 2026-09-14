2027'de Memurlar Arasındaki Maaş Farkı 100 Bin TL'yi Aşacak
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Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, sadece toplam artış oranıyla sınırlı kalmıyor. Farklı unvanlardaki kamu çalışanlarının cebine girecek rakamlar, kademeler arasında dikkat çekici bir farkı da gözler önüne seriyor. Lise mezunu bir memurla uzman bir hekim arasındaki maaş farkı 100 bin lirayı aşarken, eş ve çocuk yardımından toplu sözleşme ikramiyesine kadar pek çok ek ödeme kalemi de güncelleniyor. İşte unvan unvan zamlı maaş tablosu ve gözden kaçan ek ödemeler.
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Lise mezunu memurla uzman hekim arasında 108 bin liralık maaş farkı olacak.
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2027 emekli maaşı ne kadar olacak?
Pek çok destek gözden kaçıyor. İşte Ocak 2027'de artacak ödemeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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