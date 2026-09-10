En Düşük Emekli Maaşı Ocakta Ne Kadar Olacak?

Şu anda ek ödemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak ödeniyor. Ocak 2027'de yapılacak zammın oranını ise 2026 yılının ikinci yarısında ölçülecek enflasyon belirleyecek; taban aylığa da bu oranın olduğu gibi yansıtılması, üzerinde en çok konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program'ın yıl sonu için işaret ettiği yüzde 28,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında, ikinci altı ayın enflasyonunun yaklaşık yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu oran birebir uygulanırsa, en düşük emekli aylığı 25 bin 681 liraya çıkacak.

Bu hesap yalnızca emekliyi değil, dul ve yetim aylığı alanları da doğrudan ilgilendiriyor. Zira dul ve yetim aylıkları, taban rakamın yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25'i üzerinden hesaplanıyor; en düşük aylıktaki her artış bu grupların cebine de yansıyacak.