En Düşük Emekli Maaşı Ocakta Ne Kadar Olacak?
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SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alan milyonlarca emekli, gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre şekillenecek; ancak en düşük aylığı alanlar için ayrı bir hesap masaya yatırıldı. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminleri, taban aylığın yıl sonunda ne kadar yükselebileceğine dair önemli bir ipucu veriyor. İşte emeklilerin merakla beklediği o rakam.
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Taban aylığın 7 yıllık yükselişi ocakta yeniden gündemde.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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