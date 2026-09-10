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En Düşük Emekli Maaşı Ocakta Ne Kadar Olacak?

En Düşük Emekli Maaşı Ocakta Ne Kadar Olacak?

SGK Emekli Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 13:20
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SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alan milyonlarca emekli, gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. Zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre şekillenecek; ancak en düşük aylığı alanlar için ayrı bir hesap masaya yatırıldı. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminleri, taban aylığın yıl sonunda ne kadar yükselebileceğine dair önemli bir ipucu veriyor. İşte emeklilerin merakla beklediği o rakam.

Kaynak: Dünya gazetesi / Giray Topçular

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda ek ödemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak ödeniyor. Ocak 2027'de yapılacak zammın oranını ise 2026 yılının ikinci yarısında ölçülecek enflasyon belirleyecek; taban aylığa da bu oranın olduğu gibi yansıtılması, üzerinde en çok konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program'ın yıl sonu için işaret ettiği yüzde 28,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında, ikinci altı ayın enflasyonunun yaklaşık yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu oran birebir uygulanırsa, en düşük emekli aylığı 25 bin 681 liraya çıkacak.

Bu hesap yalnızca emekliyi değil, dul ve yetim aylığı alanları da doğrudan ilgilendiriyor. Zira dul ve yetim aylıkları, taban rakamın yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25'i üzerinden hesaplanıyor; en düşük aylıktaki her artış bu grupların cebine de yansıyacak.

Taban aylığın 7 yıllık yükselişi ocakta yeniden gündemde.

Taban aylığın 7 yıllık yükselişi ocakta yeniden gündemde.

En düşük emekli aylığı 2019 yılında 1.000 lira düzeyindeydi. Aradan geçen sürede yapılan art arda düzenlemelerle bu rakam kademeli şekilde yükseldi ve Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya ulaştı. Şimdi gözler, bu yükselişin ocakta ne kadar devam edeceğine çevrildi.

Geçmiş dönemde benzer bir tablo yaşanmıştı: Ocak 2026'da genel emekli aylıkları yüzde 12,19 artarken, en düşük aylık yüzde 18,48 oranında zamlanmış, taban rakama ayrıca destek verilmişti. Şimdi de benzer bir formülün tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merakla bekleniyor.

Ancak taban aylığın sadece enflasyon oranının üzerinde artırılabilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Böyle bir adımın gündeme gelip gelmeyeceği, ocak ayı yaklaştıkça netlik kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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