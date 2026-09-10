Altında Tehlike Çanları: O Seviyenin Altı Çöküşü Getirebilir

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son iki işlem gününde gözünü ABD'den gelecek ağustos ÜFE ve TÜFE verilerine çevirdi. Bu iki veri, hem üretici maliyetlerindeki baskıyı hem de tüketici fiyatlarındaki son tabloyu ortaya koyacak. Piyasa tahminlerinin üzerinde gelecek rakamlar, 'daha şahin bir FED' senaryosunu güçlendirebilir; bu da altın fiyatlarını baskı altında bırakabilir.

CME FedWatch anketine göre gelecek hafta yüzde 60 olasılıkla bir faiz artışı fiyatlanıyor. Saxo Bank'tan Ole Hansen, altın yatırımcılarının ve fiyat hareketlerinin büyük bölümünü oluşturan algoritmik programların şu anda hangi senaryonun ağır basacağını kestirmekte zorlandığını belirtiyor. Hansen'e göre bu belirsizlik, ons altını şimdilik 4.400 dolar civarında sabitliyor. En büyük baskı ise faiz artış beklentisiyle birlikte yükselen tahvil getirilerinden geliyor; bu durum, getirisi olmayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Hansen, mevcut tabloda zayıflayan doların altına destek sağladığını, ETF'ler ve vadeli işlemler kanalıyla gelen yatırım talebinin ise şimdiye kadar dirençli kaldığını aktarıyor. Jeopolitik belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Hansen, Orta Doğu'daki son gerilimin altının portföy çeşitlendirici kimliğini güçlendirdiğini ve tahvil getirilerinden gelen yeni baskıya karşın aşağı yönlü riski sınırladığını söylüyor.

Önümüzdeki hafta açıklanacak FED faiz kararı öncesinde asıl belirleyicinin ağustos TÜFE ve ÜFE verileri olacağını öngören Hansen'e göre, beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi faiz artışı ihtimalini güçlendirebilir. Verinin beklentinin altında kalması durumunda ise piyasadaki şahin fiyatlamanın bir kısmı hızla geri alınabilir; Hansen bu senaryoda faiz artışı için pencerenin kasım ara seçimlerinden sonrasına kadar kapanabileceğini düşünüyor. Ona göre her iki ihtimalde de enflasyon verileri, altını mevcut sıkışmışlıktan çıkaracak asıl katalizör olacak.