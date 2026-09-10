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Altında Tehlike Çanları: O Seviyenin Altı Çöküşü Getirebilir

Altında Tehlike Çanları: O Seviyenin Altı Çöküşü Getirebilir

Dolar Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 10:50
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Küresel piyasalarda ons altın, ABD'den gelecek ağustos enflasyon verileri öncesinde 4.400 dolar sınırında soluğunu tutuyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, yatırımcıları kritik bir eşiğe karşı uyardı: 4.300 doların altına sarkan bir hareketin altını çok daha sert bir düzeltmenin içine çekebileceğini söyledi. Piyasanın gözü şimdi FED'in gelecek hafta vereceği faiz kararında.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 'Altın ne kadar oldu?', 'Altın fiyatları bugün kaç TL?' soruları merak ediliyor. 10 Eylül 2026 altın fiyatlarında işte son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 877 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 76 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 179 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 816 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 154 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 405 dolar

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları yükselecek mi?

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son iki işlem gününde gözünü ABD'den gelecek ağustos ÜFE ve TÜFE verilerine çevirdi. Bu iki veri, hem üretici maliyetlerindeki baskıyı hem de tüketici fiyatlarındaki son tabloyu ortaya koyacak. Piyasa tahminlerinin üzerinde gelecek rakamlar, 'daha şahin bir FED' senaryosunu güçlendirebilir; bu da altın fiyatlarını baskı altında bırakabilir.

CME FedWatch anketine göre gelecek hafta yüzde 60 olasılıkla bir faiz artışı fiyatlanıyor. Saxo Bank'tan Ole Hansen, altın yatırımcılarının ve fiyat hareketlerinin büyük bölümünü oluşturan algoritmik programların şu anda hangi senaryonun ağır basacağını kestirmekte zorlandığını belirtiyor. Hansen'e göre bu belirsizlik, ons altını şimdilik 4.400 dolar civarında sabitliyor. En büyük baskı ise faiz artış beklentisiyle birlikte yükselen tahvil getirilerinden geliyor; bu durum, getirisi olmayan bir varlık olan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Hansen, mevcut tabloda zayıflayan doların altına destek sağladığını, ETF'ler ve vadeli işlemler kanalıyla gelen yatırım talebinin ise şimdiye kadar dirençli kaldığını aktarıyor. Jeopolitik belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Hansen, Orta Doğu'daki son gerilimin altının portföy çeşitlendirici kimliğini güçlendirdiğini ve tahvil getirilerinden gelen yeni baskıya karşın aşağı yönlü riski sınırladığını söylüyor.

Önümüzdeki hafta açıklanacak FED faiz kararı öncesinde asıl belirleyicinin ağustos TÜFE ve ÜFE verileri olacağını öngören Hansen'e göre, beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi faiz artışı ihtimalini güçlendirebilir. Verinin beklentinin altında kalması durumunda ise piyasadaki şahin fiyatlamanın bir kısmı hızla geri alınabilir; Hansen bu senaryoda faiz artışı için pencerenin kasım ara seçimlerinden sonrasına kadar kapanabileceğini düşünüyor. Ona göre her iki ihtimalde de enflasyon verileri, altını mevcut sıkışmışlıktan çıkaracak asıl katalizör olacak.

Altın alacaklara uyarı: Altın fiyatlarında kritik seviye.

Altın alacaklara uyarı: Altın fiyatlarında kritik seviye.

Teknik tabloyu da değerlendiren Hansen, ons altında yukarı yönde 4.537 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın önemli bir direnç oluşturduğunu, 4.350 dolar bandının ise son bir ayda defalarca destek görevi gördüğünü belirtiyor. Hansen'in uyarısı net: piyasada 'ayı' pozisyonundaki yatırımcılar oluşmakta olan omuz-baş-omuz formasyonuna odaklanabilir ve 4.300 doların altına sarkacak bir kırılma, 4.000 dolar civarındaki yerleşik desteğe doğru çok daha derin bir düzeltmenin sinyali olabilir.

Madalyonun diğer yüzünde ise 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılma teknik görünümü tersine çevirebilir. Hansen'e göre bu senaryoda gündeme gelebilecek bir sonraki hedef 4.770 dolar seviyesi; bu rakam hem mayıs ayındaki yerel zirveye hem de ocak-haziran arasında yaşanan yaklaşık 1.650 dolarlık düzeltmenin yüzde 50 Fibonacci geri çekilme noktasına denk geliyor. Hansen, geçmiş fiyat performansının gelecekteki getiriler için bir garanti taşımadığının da altını çiziyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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