Altında Tehlike Çanları: O Seviyenin Altı Çöküşü Getirebilir
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Küresel piyasalarda ons altın, ABD'den gelecek ağustos enflasyon verileri öncesinde 4.400 dolar sınırında soluğunu tutuyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, yatırımcıları kritik bir eşiğe karşı uyardı: 4.300 doların altına sarkan bir hareketin altını çok daha sert bir düzeltmenin içine çekebileceğini söyledi. Piyasanın gözü şimdi FED'in gelecek hafta vereceği faiz kararında.
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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