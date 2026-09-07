Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Dikkat Edilmesi Gereken Fiyatı Açıkladı
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Altın, gümüş ve gram gümüş cephesinde piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için Ekonomist Filiz Eryılmaz’dan kritik uyarılar geldi. Ons altında 4.415 dolar, gram altında 6.915 TL ve gümüş tarafında 66,5 dolar seviyelerinin kırılma noktası olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, özellikle kısa vadeli işlem yapanların hamle yapmadan önce piyasayı izlemesi gerektiğini vurguladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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