Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Dikkat Edilmesi Gereken Fiyatı Açıkladı

Gümüş piyasasında risk iştahına göre strateji belirlenmesi gerektiğine değinen Eryılmaz, kısa vadeli alımlar için 66,5 dolar üzerindeki hacimli kapanışların beklenmesi gerektiğini savundu. Düşüş senaryosunda ise 65,9 - 65,8 dolar seviyelerinin zarar kes noktası olarak izlenmesi gerektiği, risk toleransı yüksek uzun vadeli yatırımcılar içinse 61 dolara kadar olan sarkmaların kademeli toplama imkanı sunduğu belirtildi.

GMSTR fonunu değerlendiren uzman isim, 6.625 TL ve üzeri kapanışlar görülmeden giriş yapılmasının riskli olduğunu kaydetti. Güvenli alım için 6.640 TL üzerindeki kapanışların ya da 6.500 TL üzerinde birkaç günlük kalıcılığın şart olduğuna dikkat çekildi. 5.880 TL altındaki sarkmalarda satış baskısının derinleşebileceği, 5.780 TL altı kapanışlarda ise uzun vadeli yatırımcıların dahi pozisyon küçültmesinin rasyonel olacağı aktarıldı.

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