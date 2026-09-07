article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Dikkat Edilmesi Gereken Fiyatı Açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Dikkat Edilmesi Gereken Fiyatı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 13:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın, gümüş ve gram gümüş cephesinde piyasaları yakından takip eden yatırımcılar için Ekonomist Filiz Eryılmaz’dan kritik uyarılar geldi. Ons altında 4.415 dolar, gram altında 6.915 TL ve gümüş tarafında 66,5 dolar seviyelerinin kırılma noktası olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, özellikle kısa vadeli işlem yapanların hamle yapmadan önce piyasayı izlemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: TGRT Haber / Bengü Sarıkuş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altında bekle-gör dönemi: Seviye gelmeden alım yapmayın.

Altında bekle-gör dönemi: Seviye gelmeden alım yapmayın.

Ons altın grafiğindeki teknik seviyeleri değerlendiren ekonomist Filiz Eryılmaz, 4.430 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışın kritik bir direnç hattı oluşturduğuna işaret etti. Kısa vadeli yatırımcıların 4.400-4.415 dolar bandı üzerinde 15 dakikalık hacimli bir kapanış görmeden yeni pozisyon açmaması gerektiğini belirten uzman isim, 4.416 doların altında kalındığı sürece satış baskısının artabileceğini ve pozisyon azaltmanın mantıklı olacağını kaydetti.

Gram altın tarafında ise 6.915 TL seviyesinin anahtar rol oynadığı ifade edildi. Eryılmaz, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece 'yükseliyor' düşüncesiyle acele alım yapılmaması gerektiğini söyledi. 6.800 TL seviyesinin kısa vadeli işlemler için kesin stop-loss (zarar kes) noktası olduğunu belirten deneyimli ekonomist, 6.600 TL ile 6.800 TL arasındaki geri çekilmelerin ise kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Gümüşte son durum: Gümüş ne kadar olacak?

Gümüşte son durum: Gümüş ne kadar olacak?

Gümüş piyasasında risk iştahına göre strateji belirlenmesi gerektiğine değinen Eryılmaz, kısa vadeli alımlar için 66,5 dolar üzerindeki hacimli kapanışların beklenmesi gerektiğini savundu. Düşüş senaryosunda ise 65,9 - 65,8 dolar seviyelerinin zarar kes noktası olarak izlenmesi gerektiği, risk toleransı yüksek uzun vadeli yatırımcılar içinse 61 dolara kadar olan sarkmaların kademeli toplama imkanı sunduğu belirtildi.

GMSTR fonunu değerlendiren uzman isim, 6.625 TL ve üzeri kapanışlar görülmeden giriş yapılmasının riskli olduğunu kaydetti. Güvenli alım için 6.640 TL üzerindeki kapanışların ya da 6.500 TL üzerinde birkaç günlük kalıcılığın şart olduğuna dikkat çekildi. 5.880 TL altındaki sarkmalarda satış baskısının derinleşebileceği, 5.780 TL altı kapanışlarda ise uzun vadeli yatırımcıların dahi pozisyon küçültmesinin rasyonel olacağı aktarıldı.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın