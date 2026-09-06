İslam Memiş Yıl Sonu Tahminini Açıkladı: Gram Altın Yükselir mi?
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ABD cephesinden gelen güçlü istihdam verilerinin ardından altın piyasalarında sert rüzgarlar esmeye başladı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik yatırımcının kafasında 'Gram altın düşmeye devam edecek mi?' sorusunu doğururken, Finans Analisti İslam Memiş hem kısa vadeli kritik seviyeleri paylaştı hem de yıl sonu rotasını çizdi.
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