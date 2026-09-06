İslam Memiş Yıl Sonu Tahminini Açıkladı: Gram Altın Yükselir mi?

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisindeydi. Beklentilerin 55 bin seviyesinde olduğu süreçte açıklanan rakamın 162 bine ulaşması, piyasalarda anında karşılık buldu. Bu güçlü veri sonrası ons altın tarafında yaklaşık %2’lik ani bir düşüş yaşandı. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kaldığı haftayı altın piyasası oldukça hareketli geçirdi.

Hafta içinde 4 bin 370 dolar bandına kadar çekilen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed politikasında ilişkin yaptığı çıkışlarla yeniden toparlanma emareleri gösterdi ve haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinde tamamlayarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Önümüzdeki dönemin altın fiyatları açısından adeta bir kader virajı olduğunu belirten İslam Memiş, eylül ayının veri akışı bakımından oldukça yoğun geçeceğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki ana yönü belirleyecek iki temel faktör var:

ABD enflasyon verileri

Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı

Memiş, mevcut tablonun altını belirli bir bant aralığında sıkıştırdığını ve piyasanın bu verileri beklediğini ifade ediyor.