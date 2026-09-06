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İslam Memiş Yıl Sonu Tahminini Açıkladı: Gram Altın Yükselir mi?

İslam Memiş Yıl Sonu Tahminini Açıkladı: Gram Altın Yükselir mi?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 11:01
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ABD cephesinden gelen güçlü istihdam verilerinin ardından altın piyasalarında sert rüzgarlar esmeye başladı. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik yatırımcının kafasında 'Gram altın düşmeye devam edecek mi?' sorusunu doğururken, Finans Analisti İslam Memiş hem kısa vadeli kritik seviyeleri paylaştı hem de yıl sonu rotasını çizdi.

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Ons Altında Kayıp Derinleşti mi?

Ons Altında Kayıp Derinleşti mi?

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisindeydi. Beklentilerin 55 bin seviyesinde olduğu süreçte açıklanan rakamın 162 bine ulaşması, piyasalarda anında karşılık buldu. Bu güçlü veri sonrası ons altın tarafında yaklaşık %2’lik ani bir düşüş yaşandı. İşsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kaldığı haftayı altın piyasası oldukça hareketli geçirdi.

Hafta içinde 4 bin 370 dolar bandına kadar çekilen ons altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed politikasında ilişkin yaptığı çıkışlarla yeniden toparlanma emareleri gösterdi ve haftayı 4 bin 430 dolar seviyesinde tamamlayarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Önümüzdeki dönemin altın fiyatları açısından adeta bir kader virajı olduğunu belirten İslam Memiş, eylül ayının veri akışı bakımından oldukça yoğun geçeceğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki ana yönü belirleyecek iki temel faktör var:

Memiş, mevcut tablonun altını belirli bir bant aralığında sıkıştırdığını ve piyasanın bu verileri beklediğini ifade ediyor.

Kısa Vadeli Beklentiler ve Yıl Sonu Hedefi: "5 Bin Dolar Sürpriz Olmaz"

Kısa Vadeli Beklentiler ve Yıl Sonu Hedefi: "5 Bin Dolar Sürpriz Olmaz"

İslam Memiş, yatırımcıların en çok merak ettiği fiyat aralıklarını ve yıl sonu projeksiyonunu şu rakamlarla özetledi:

  • Ons Altında Kısa Vadeli Bant: 4.300 – 4.500 dolar

  • Gram Altında Kısa Vadeli Bant: 6.800 – 7.200 TL

  • Yıl Sonu Hedefi: Ons altının 5.000 dolar barajını zorlama ihtimali oldukça güçlü.

Piyasadaki sıcak nakit talebine de değinen Memiş, gram altının yakın dönemde 7 bin 229 TL seviyesine tırmanmasını fırsat bilen birçok yatırımcının kâr satışına geçtiğini gözlemlediklerini belirtti.

Son bir aydır Türk Lirası’na geçiş eğiliminin arttığını ifade eden uzman isim, bozdurulan altınların ağırlıklı olarak gayrimenkul ve otomobil alımlarında değerlendirildiğini aktardı.

Yaklaşık 7 aydır devam eden baskılanma sürecinin geride kaldığına dikkat çeken Memiş; ons altının 3 bin 950 dolardan 4 bin 430 dolara, gram altının ise 5 bin 950 TL'den 6 bin 800 TL üzerine çıktığı sürece bakıldığında altındaki yukarı yönlü trend iştahının korunduğunu vurguladı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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