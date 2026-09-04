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Iphone 18 Pro Max İçin Öngörülen Fiyat El Yakıyor: Tam Donanımlı Telefon 200 Bin TL'yi Bulabilir

Iphone 18 Pro Max İçin Öngörülen Fiyat El Yakıyor: Tam Donanımlı Telefon 200 Bin TL'yi Bulabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 19:40
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Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisinde yükselen çip ve bellek maliyetlerinin fiyatlara yansıyabileceği ifade ediliyor. Türkiye'ye yönelik yapılan hesaplamalara göre iPhone 18 Pro'nun fiyatı 140 bin TL bandından başlarken, iPhone 18 Pro Max için olası zam senaryolarına bağlı olarak 150 bin TL ya da 162 bin TL civarı bir başlangıç fiyatı öngörülüyor. En üst donanım seçeneğinde bu rakamın 200 bin TL'yi aşması bekleniyor.

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Türkiye'de el yakacak.

Türkiye'de el yakacak.

Apple, yeni iPhone Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte ilk katlanabilir telefonunu da 9 Eylül'de tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in bir önceki nesle kıyasla 100 ila 300 dolar arasında daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği öngörülüyor.

Türkiye'de ise döviz kuru, vergiler ve Apple'ın bölgesel fiyatlandırma stratejisi devreye girdiğinden, ABD'deki 100 dolarlık bir artışın yerel etikete aynı oranda yansıması beklenmiyor. Apple Türkiye'nin geçmiş yıllardaki fiyat politikası esas alınarak yapılan hesaplamalar, Pro Max modelinin başlangıç fiyatının 160 bin TL'yi aşabileceğini, üst donanım seçeneklerinin ise 200 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.

Türkiye fiyatına dair tahminler neler?

Türkiye fiyatına dair tahminler neler?

Sektör kaynakları, Apple'ın ABD'de iPhone 18 Pro serisine yapacağı 100 dolarlık zammı en olası senaryo olarak görüyor. Bu durumda Apple Türkiye'nin mevcut fiyatlandırma yaklaşımını sürdürmesi halinde 256 GB'lık iPhone 18 Pro yaklaşık 137.000 TL, iPhone 18 Pro Max ise 150.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkabilir.

Maliyetin daha büyük bölümünün tüketiciye yansıtıldığı 200 dolarlık zam senaryosunda bu rakamlar iPhone 18 Pro için 148.000 TL, Pro Max için ise 162.000 TL'ye çıkıyor. Analist Jeff Pu'nun öngördüğü 250-300 dolarlık daha sert bir artışta fiyatlar bu seviyelerin de üzerine çıkabilir, ancak Apple'ın satış hacmini korumak adına maliyetin bir kısmını üstlenip zammı yaklaşık 100 dolarla sınırlaması bekleniyor.

En pahalı model 200 bin TL'yi de aşabilir.

En pahalı model 200 bin TL'yi de aşabilir.

Söz konusu 137.000, 150.000 ve 162.000 TL rakamları, Pro modellerin giriş seviyesi depolama kapasiteleri için yapılan öngörüleri kapsıyor.

Depolama kapasitesi arttıkça Apple'ın uyguladığı fiyat farkı da büyüyor. Hâlihazırda iPhone 17 Pro, 256 GB seçeneğiyle 119.999 TL'den satışa sunulurken, 512 GB versiyonu 133.999 TL'ye, 1 TB seçeneği ise 147.999 TL'ye ulaşıyor.

Apple'ın bu kapasite farklarını iPhone 18 Pro ailesinde de sürdürmesi durumunda, 1 TB modellerin ve özellikle Pro Max'in üst kapasiteli versiyonlarının fiyatı 200 bin TL sınırını geçebilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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