Iphone 18 Pro Max İçin Öngörülen Fiyat El Yakıyor: Tam Donanımlı Telefon 200 Bin TL'yi Bulabilir

Apple, yeni iPhone Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte ilk katlanabilir telefonunu da 9 Eylül'de tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in bir önceki nesle kıyasla 100 ila 300 dolar arasında daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkabileceği öngörülüyor.

Türkiye'de ise döviz kuru, vergiler ve Apple'ın bölgesel fiyatlandırma stratejisi devreye girdiğinden, ABD'deki 100 dolarlık bir artışın yerel etikete aynı oranda yansıması beklenmiyor. Apple Türkiye'nin geçmiş yıllardaki fiyat politikası esas alınarak yapılan hesaplamalar, Pro Max modelinin başlangıç fiyatının 160 bin TL'yi aşabileceğini, üst donanım seçeneklerinin ise 200 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini gösteriyor.