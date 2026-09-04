Iphone 18 Pro Max İçin Öngörülen Fiyat El Yakıyor: Tam Donanımlı Telefon 200 Bin TL'yi Bulabilir
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Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisinde yükselen çip ve bellek maliyetlerinin fiyatlara yansıyabileceği ifade ediliyor. Türkiye'ye yönelik yapılan hesaplamalara göre iPhone 18 Pro'nun fiyatı 140 bin TL bandından başlarken, iPhone 18 Pro Max için olası zam senaryolarına bağlı olarak 150 bin TL ya da 162 bin TL civarı bir başlangıç fiyatı öngörülüyor. En üst donanım seçeneğinde bu rakamın 200 bin TL'yi aşması bekleniyor.
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Türkiye'de el yakacak.
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Türkiye fiyatına dair tahminler neler?
En pahalı model 200 bin TL'yi de aşabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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