Galatasaray'ın Sözleşme Yenilemediği Icardi Kulüp Bulamadı Boşta Kaldı

Galatasaray'ın kendisi için planladığı veda törenine de olumlu yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın, kariyerine Suudi Arabistan, ABD'deki MLS ya da Meksika liglerinden gelebilecek tekliflere göre yön vereceği tahmin ediliyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre ise Elche, Icardi'yi hâlâ radarında tutuyor. Transfer sezonu kapanmasına rağmen kadrosunda iki boş kontenjan bulunan İspanyol ekip, serbest futbolcu piyasasını değerlendirmeyi planlıyor.