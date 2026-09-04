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Galatasaray'ın Sözleşme Yenilemediği Icardi Kulüp Bulamadı Boşta Kaldı

Galatasaray'ın Sözleşme Yenilemediği Icardi Kulüp Bulamadı Boşta Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 17:10
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Sahadaki performansıyla bir nesle Galatasaray sevgisi aşılayan Mauro Icardi, kulüpten ayrılışının ardından adeta unutuldu. Avrupa'nın büyük liglerinden hiçbir teklif alamayan Arjantinli yıldızın gözünü ABD, Suudi Arabistan ya da Meksika'ya çevirip çevirmeyeceği merak ediliyor.

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Transfer sezonunda beklediği teklifler gelmedi.

Transfer sezonunda beklediği teklifler gelmedi.

Galatasaray'da geçirdiği unutulmaz sezonların ardından ağır bir sakatlık geçiren ve bir türlü eski formunu yakalayamayan Mauro Icardi, kulüple yeni sözleşme imzalayamadı ve 33 yaşında takımsız kaldı. Taraftarın gönlünde taht kuran ve performansıyla kulüp tarihine geçen tecrübeli forvet, sarı-kırmızılılardan ayrılışının ardından futbol hayatının en muğlak dönemini yaşıyor. Sakatlığının etkilerinden kurtulamayan Arjantinli yıldız, transfer sezonunda ummadığı bir ilgisizlikle karşılaştı.

Futbolu bıraktığı iddiaları yalanlandı.

Futbolu bıraktığı iddiaları yalanlandı.

Victor Osimhen'in gölgesinde kalması ve sahne dışındaki özel yaşamıyla sık sık manşetlere taşınması da tecrübeli oyuncunun form grafiğindeki düşüşü hızlandıran nedenler arasında sayılıyor.

Avrupa'nın beş büyük liginden tek bir resmi teklif dahi alamayan Icardi, istemeden de olsa tatilini uzatmak zorunda kaldı. Golcünün kulüpsüz kalmasının ardından açıklama yapan avukatı ve menajeri El Pino, futbolu bırakacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak 'Icardi için en doğru projeyi bulmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Kalan seçenekler kısıtlı.

Kalan seçenekler kısıtlı.

Galatasaray'ın kendisi için planladığı veda törenine de olumlu yanıt vermeyen Arjantinli yıldızın, kariyerine Suudi Arabistan, ABD'deki MLS ya da Meksika liglerinden gelebilecek tekliflere göre yön vereceği tahmin ediliyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre ise Elche, Icardi'yi hâlâ radarında tutuyor. Transfer sezonu kapanmasına rağmen kadrosunda iki boş kontenjan bulunan İspanyol ekip, serbest futbolcu piyasasını değerlendirmeyi planlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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