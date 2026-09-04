Galatasaray'ın Sözleşme Yenilemediği Icardi Kulüp Bulamadı Boşta Kaldı
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Sahadaki performansıyla bir nesle Galatasaray sevgisi aşılayan Mauro Icardi, kulüpten ayrılışının ardından adeta unutuldu. Avrupa'nın büyük liglerinden hiçbir teklif alamayan Arjantinli yıldızın gözünü ABD, Suudi Arabistan ya da Meksika'ya çevirip çevirmeyeceği merak ediliyor.
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Transfer sezonunda beklediği teklifler gelmedi.
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Futbolu bıraktığı iddiaları yalanlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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