Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı: Kadroya Sürpriz Bir İsim Eklendi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe, Devler Ligi için oluşturduğu oyuncu listesini UEFA’ya iletti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden futbolcular ile ayrılık ihtimali bulunan bazı isimler kadroya dahil edilmezken, Ognjen Mimovic’in listede yer alması dikkat çekti.