article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı: Kadroya Sürpriz Bir İsim Eklendi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı: Kadroya Sürpriz Bir İsim Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 23:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe, Devler Ligi için oluşturduğu oyuncu listesini UEFA’ya iletti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden futbolcular ile ayrılık ihtimali bulunan bazı isimler kadroya dahil edilmezken, Ognjen Mimovic’in listede yer alması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, UEFA'ya isim listesini verdi.

Fenerbahçe, UEFA'ya isim listesini verdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Ognjen Mimovic'in yer alması dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş listeye dahil edilmedi.

Takımdan ayrılmaları beklenen stoperler Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosunda kendilerine yer bulamayan diğer isimler oldu.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok.

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın