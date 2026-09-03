Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Kadrosu Açıklandı: Kadroya Sürpriz Bir İsim Eklendi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Fenerbahçe, Devler Ligi için oluşturduğu oyuncu listesini UEFA’ya iletti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden futbolcular ile ayrılık ihtimali bulunan bazı isimler kadroya dahil edilmezken, Ognjen Mimovic’in listede yer alması dikkat çekti.
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Fenerbahçe, UEFA'ya isim listesini verdi.
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Kadroda yer alan isimler şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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