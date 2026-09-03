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Filenin Sultanları Yarı Final Biletini Aldı, Övgülerin Merkezinde Yine Vargas Vardı

Filenin Sultanları Yarı Final Biletini Aldı, Övgülerin Merkezinde Yine Vargas Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 22:32
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Melisa Vargas, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselmesinde belirleyici isimlerden biri oldu. Turnuva boyunca smaç ve servis çeşitliliğiyle rakip savunmaları zorlayan Vargas, Almanya maçında 26 sayıyla oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Milli formayla servisteki etkinliğini de bu şampiyonada artıran Vargas, kariyer ace rekorlarıyla dikkat çekti.

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Haksız rekabet Vargas...

Haksız rekabet Vargas...

Uluslararası voleybol severlerin de Vargas'a hakkını verdiği sosyal medyada ülkemizde büyük bir sevgi seli var. Sosyal medyada birçok kişi galibiyeti Vargas'a bağlarken övgülerin ardı arkası kesilmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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