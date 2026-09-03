Filenin Sultanları Yarı Final Biletini Aldı, Övgülerin Merkezinde Yine Vargas Vardı

Melisa Vargas, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselmesinde belirleyici isimlerden biri oldu. Turnuva boyunca smaç ve servis çeşitliliğiyle rakip savunmaları zorlayan Vargas, Almanya maçında 26 sayıyla oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Milli formayla servisteki etkinliğini de bu şampiyonada artıran Vargas, kariyer ace rekorlarıyla dikkat çekti.