Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Asensio İddiaları Ortalığı Karıştırdı: Asensio Forma Giyemeyecek mi?

A Spor ise Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili farklı bir bilgi paylaştı. Haberde, İspanyol futbolcu için herhangi bir ameliyat planının bulunmadığı ve tedavisinin Fenerbahçe sağlık heyetinin kontrolünde sürdüğü belirtildi.

Böylece Asensio’nun tedavi süreciyle ilgili iki farklı iddia ortaya çıktı. Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığına dair ise bilgi verilmedi.