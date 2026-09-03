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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Asensio İddiaları Ortalığı Karıştırdı: Asensio Forma Giyemeyecek mi?

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Asensio İddiaları Ortalığı Karıştırdı: Asensio Forma Giyemeyecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 18:27
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Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, İspanyol futbolcunun diz bağlarında sorun bulunduğunu ve ameliyat ihtimalinin masada olduğunu öne sürdü.

A Spor ise yıldız oyuncuyla ilgili farklı bir bilgiye ulaştı.

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"Ameliyat olursa 2-3 ay yok"

"Ameliyat olursa 2-3 ay yok"

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi Marco Asensio’nun sakatlığıyla ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, İspanyol futbolcunun geçen sezondan bu yana devam eden diz bağlarındaki sorun nedeniyle ameliyat ihtimalinin değerlendirildiğini öne sürdü.

Çelikler, Asensio’nun ameliyat olması halinde yaklaşık 2-2,5 ay sahalardan uzak kalabileceğini, müdahale edilmeden oynamaya devam etmesi durumunda ise mevcut problemin daha ciddi bir çapraz bağ sakatlığına dönüşme riski taşıdığını iddia etti.

"Asensio kararını kulübe iletti."

"Asensio kararını kulübe iletti."

Serdar Ali Çelikler, Asensio’nun daha ciddi bir sakatlık yaşamamak için ameliyat seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü. İspanyol futbolcunun bu yöndeki kararını Fenerbahçe’ye ilettiğini belirten Çelikler, yönetim ve sağlık kurulunun konuyu değerlendirdiğini aktardı.

Çelikler ayrıca Asensio’nun Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alma ihtimalinin sürdüğünü, ancak uzun vadede sorunun çözümü için ameliyat seçeneğinin gündemde olduğunu ifade etti.

A Spor ameliyat ihtimalinin olmadığını öne sürdü.

A Spor ameliyat ihtimalinin olmadığını öne sürdü.

A Spor ise Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili farklı bir bilgi paylaştı. Haberde, İspanyol futbolcu için herhangi bir ameliyat planının bulunmadığı ve tedavisinin Fenerbahçe sağlık heyetinin kontrolünde sürdüğü belirtildi.

Böylece Asensio’nun tedavi süreciyle ilgili iki farklı iddia ortaya çıktı. Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığına dair ise bilgi verilmedi.

Serdar Ali Çelikler sağlık kurulunu eleştirdi.

Serdar Ali Çelikler sağlık kurulunu eleştirdi.

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Sağlık Kurulunun daha önceki sakatlık açıklamalarını eleştirerek Jayden Oosterwolde örneğini verdi. Çelikler, Asensio için daha önce 7-10 günlük bir iyileşme süreci öngörüldüğünü ve oyuncunun Beşiktaş derbisinde kadroda olmasının beklendiğini söyledi.

Çelikler ayrıca Asensio’nun ameliyat olması veya sakatlığının ağırlaşması halinde Fenerbahçe’nin oyuncudan Şampiyonlar Ligi’nde yararlanamayacağını öne sürdü. Transfer yapılmaması durumunda ise 10 numara pozisyonunda İrfan Can ve milli ara sonrası Mert Hakan Yandaş’ın seçenek olarak kalacağını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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