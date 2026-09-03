Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Öncesi Asensio İddiaları Ortalığı Karıştırdı: Asensio Forma Giyemeyecek mi?
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Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Serdar Ali Çelikler, İspanyol futbolcunun diz bağlarında sorun bulunduğunu ve ameliyat ihtimalinin masada olduğunu öne sürdü.
A Spor ise yıldız oyuncuyla ilgili farklı bir bilgiye ulaştı.
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"Ameliyat olursa 2-3 ay yok"
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"Asensio kararını kulübe iletti."
A Spor ameliyat ihtimalinin olmadığını öne sürdü.
Serdar Ali Çelikler sağlık kurulunu eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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