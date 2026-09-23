Bu Testi Ancak Gerçek Eminem Hayranları Bitirebilecek!
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Eminem'in şarkılarını ezbere bildiğini düşünüyorsan şimdi sıra bunu kanıtlamaya geldi! Bakalım albümlerinden şarkılarına, kariyerinden özel hayatına kadar Eminem hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Hemen başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. Eminem'in gerçek adı nedir?
2. Eminem hangi ABD eyaletinde doğmuştur?
3. Eminem'in 1996 yılında bağımsız olarak yayımladığı ilk stüdyo albümünün adı nedir?
4. Eminem'i keşfederek Aftermath Entertainment'a dahil eden ünlü rapçi kimdir?
5. Eminem'in en bilinen alter egolarından biri hangisidir?
6. Lose Yourself şarkısı hangi film için hazırlanmıştır?
7. Eminem'in kızı Hailie Jade'e ithafen yazdığı en bilinen şarkılardan biri hangisidir?
8. Eminem'in 2009 yılında yayımladığı ve uzun bir aradan sonra geri dönüşünü simgeleyen albüm hangisidir?
Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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