İhlas Finans Mağdurları 25 Yıldır Bekliyor: 18 Bin 700 Kişinin 106 Milyon Doları Hâlâ Ödenmedi
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Türkiye’de son günlerin en sıcak konusu olan fon skandalında her gün yeni bir detay yeni bir mağdur ortaya çıkarken buna benzer bir durum Türkiye’de 25 yıl önce de yaşanmıştı. Çok sayıda insan 25 yıldır hala parasını geri alamadı.
Faizsiz bankacılık tarihindeki en büyük çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçen İhlas Finans skandalında, şirket 10 Şubat 2001'de kapatılmıştı. Aradan 25 yıl geçti ama tasfiye hâlâ bitmedi. Kurumun kendi açıkladığı 31 Aralık 2025 tarihli verilere göre 18 bin 700 kişi parasını hâlâ alamadı. Bu kişilere olan borç 106,5 milyon dolar ve 52,1 milyon euro.
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İhlas Finans'ın kapısı 10 Şubat 2001'de BDDK kararıyla kilitlendi. Mudilere devlet güvencesi olmadığı söylendi.
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Ancak asıl darbe ertesi gün geldi: Paranın devlet güvencesinde olmadığı ortaya çıktı.
Devlet ve personel alacağını tamamen aldı, cari hesap sahiplerinin ödemesi de 2007'de bitti.
Son yıllarda ödemeler neredeyse durma noktasına geldi.
1.055 yıl hapis istenen davada Enver Ören beraat etti.
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Meclis'e defalarca taşınan mağduriyet için çıkan kanun teklifleri sonuçsuz kaldı.
Anayasa Mahkemesi 2023'te "yirmi yılı aşan bu bekleyiş katlanılabilir değil" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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