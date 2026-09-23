İhlas Finans Mağdurları 25 Yıldır Bekliyor: 18 Bin 700 Kişinin 106 Milyon Doları Hâlâ Ödenmedi

Türkiye’de son günlerin en sıcak konusu olan fon skandalında her gün yeni bir detay yeni bir mağdur ortaya çıkarken buna benzer bir durum Türkiye’de 25 yıl önce de yaşanmıştı. Çok sayıda insan 25 yıldır hala parasını geri alamadı.

Faizsiz bankacılık tarihindeki en büyük çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçen İhlas Finans skandalında, şirket 10 Şubat 2001'de kapatılmıştı. Aradan 25 yıl geçti ama tasfiye hâlâ bitmedi. Kurumun kendi açıkladığı 31 Aralık 2025 tarihli verilere göre 18 bin 700 kişi parasını hâlâ alamadı. Bu kişilere olan borç 106,5 milyon dolar ve 52,1 milyon euro.