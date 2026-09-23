Zayıflık Sanılıyordu, Meğer Güçlü Yanmış: Duygusal Zekası Yüksek Kişilerin 3 Ortak Alışkanlığı
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Modern kişisel gelişim dilinde 'aşırı düşünmek' neredeyse bir kusur gibi anlatılıyor. Durmadan içgüdülerimize güvenmemiz, ayrıntılarda boğulmamamız söyleniyor. Oysa psikolog Mark Travers'a göre her düşünme biçimi aynı şey değil. Dışarıdan aşırı düşünmek gibi görünen bazı alışkanlıklar, aslında duygusal bilgiye daha fazla dikkat kesilmenin sonucu olabiliyor.
Travers, psikolojik araştırmalara dayanarak üç alışkanlık sıralıyor. Bu alışkanlıklar, yüksek duygusal zekanın belirtisi.
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1. Biten Bir Konuşmayı Kafanızda Yeniden Oynatıyorsunuz
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2. Bir Adım Atmadan Önce Karşı Tarafın Ne Hissedeceğini Hesaplıyorsunuz
3. Hissettiğiniz Şeyin Tam Olarak Ne Olduğunu Bulmaya Çalışıyorsunuz
Peki Bu Düşünme Ne Zaman Zarar Vermeye Başlıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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