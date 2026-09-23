Zayıflık Sanılıyordu, Meğer Güçlü Yanmış: Duygusal Zekası Yüksek Kişilerin 3 Ortak Alışkanlığı

Çoğumuz bir konuşma bittikten sonra onu zihnimizde tekrar oynatırız. Karşımızdakinin ses tonunu doğru anlayıp anlamadığımızı, kendi cevabımızın daha düşünceli olup olamayacağını sorgularız. Dışarıdan bakınca gereksiz bir kurcalama gibi görünür — nasılsa her şey söylendi, bitti.

Travers'a göre bu tekrar oynatma aslında bir işe yarıyor: empati ve perspektif alma. Kişi geçmiş bir konuşmayı gözden geçirirken, sözlerinin karşı tarafta nasıl bir etki bırakmış olabileceğini ve o anda gözünden kaçan sinyalleri değerlendirme fırsatı buluyor.