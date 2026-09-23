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Çocukluk Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Evlenmişti: Tepkilerin Ardından Türkiye'ye Gelemeyen Çift Ortaya Çıktı!

Çocukluk Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Evlenmişti: Tepkilerin Ardından Türkiye'ye Gelemeyen Çift Ortaya Çıktı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 09:59
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Geçen yıl Los Angeles'ta kıydıkları sürpriz nikahla magazin dünyasını şaşırtan Miro Gerede Erkaya ve İlayda Eltemur, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Evliliğin ardından yakın çevrelerinden gelen tepkiler üzerine New York'a yerleşen çift, bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmedi. Sessizlik Kapadokya'da düzenlenen özel bir davetle bozuldu, dönüşün ardındaki plan da netlik kazandı.

Kaynak: Bülent Cankurt - Sabah

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Miro Gerede Erkaya, Bennu Gerede ile fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'nın oğlu olarak tanınıyor.

Miro Gerede Erkaya, Bennu Gerede ile fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'nın oğlu olarak tanınıyor.

2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya, çocukluğundan bu yana magazin sayfalarının tanıdık yüzlerinden biri. Annesi Bennu Gerede ile babası Koray Erkaya, 2006'da yollarını ayırmıştı. Miro, 15-17 yaşları arasında annesi ve kardeşleriyle birlikte Bali'de yaşadı ve o yılların hayatını baştan sona değiştirdiğini anlatmıştı.

Daren ve Dilan Gerede Erkaya ile Kai adında üç kardeşi bulunan Miro, son dönemde modellik çalışmaları ve oyunculuk hayaliyle anılıyor. Son bir yılda ise adı daha çok özel hayatıyla gündeme geldi. Moda tasarımcısı İlayda Eltemur ile kıydığı sürpriz nikah, en yakın arkadaşlarının bile tepkisini çekti. Bunun üzerine çift New York'a yerleşti ve Türkiye'den uzak durmayı seçti. Ancak 1 yılın ardından çift Kapadokya'da görüntülendi.

Çiftin bir yıl sonra Türkiye'ye dönüşünün asıl nedeni, Miro'nun İstanbul'da yaptığı dizi görüşmeleri oldu.

Çiftin bir yıl sonra Türkiye'ye dönüşünün asıl nedeni, Miro'nun İstanbul'da yaptığı dizi görüşmeleri oldu.

Tepki çeken evliliklerinin ardından bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmeyen Miro Gerede Erkaya ile eşi İlayda Eltemur, sonunda bu uzaklığa son verdi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre çift, yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız İstanbul'a geldi ve ardından Kapadokya'da düzenlenen özel bir davette görüntülendi. Tatilin bir bölümünde ikiliye Miro'nun annesi Bennu Gerede de eşlik etti.

New York'taki American Academy of Dramatic Arts'ta oyunculuk eğitimi alan Miro'nun bu süreçte çeşitli dizi projeleri için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Aradığı rolü bulursa İstanbul'da kalacağı, istediği projeyi bulamazsa New York'a döneceği aktarıldı.

Evlilik, İlayda Eltemur'un Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisi olması nedeniyle çocukluk dostluğunu bitirmişti.

Evlilik, İlayda Eltemur'un Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisi olması nedeniyle çocukluk dostluğunu bitirmişti.

İlayda Eltemur ile Miro Gerede Erkaya'nın ilişkisi, daha nikah masasına oturulmadan olay olmuştu. Eltemur, yönetmen Sinan Çetin'in oğlu ve Miro'nun çocukluk arkadaşı Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisiydi.

Yıllara dayanan dostluğun bu ilişkinin ardından koptuğu, iki arkadaşın yollarının Kasım 2025'teki bir tartışmayla ayrıldığı konuşulmuştu. Çiftin yalnızca Çetin'den değil, yakın çevresindeki başka isimlerden de tepki gördüğü öne sürülmüştü.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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