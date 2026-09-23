Çocukluk Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Evlenmişti: Tepkilerin Ardından Türkiye'ye Gelemeyen Çift Ortaya Çıktı!

2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya, çocukluğundan bu yana magazin sayfalarının tanıdık yüzlerinden biri. Annesi Bennu Gerede ile babası Koray Erkaya, 2006'da yollarını ayırmıştı. Miro, 15-17 yaşları arasında annesi ve kardeşleriyle birlikte Bali'de yaşadı ve o yılların hayatını baştan sona değiştirdiğini anlatmıştı.

Daren ve Dilan Gerede Erkaya ile Kai adında üç kardeşi bulunan Miro, son dönemde modellik çalışmaları ve oyunculuk hayaliyle anılıyor. Son bir yılda ise adı daha çok özel hayatıyla gündeme geldi. Moda tasarımcısı İlayda Eltemur ile kıydığı sürpriz nikah, en yakın arkadaşlarının bile tepkisini çekti. Bunun üzerine çift New York'a yerleşti ve Türkiye'den uzak durmayı seçti. Ancak 1 yılın ardından çift Kapadokya'da görüntülendi.