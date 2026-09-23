Çocukluk Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Evlenmişti: Tepkilerin Ardından Türkiye'ye Gelemeyen Çift Ortaya Çıktı!
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Geçen yıl Los Angeles'ta kıydıkları sürpriz nikahla magazin dünyasını şaşırtan Miro Gerede Erkaya ve İlayda Eltemur, uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Evliliğin ardından yakın çevrelerinden gelen tepkiler üzerine New York'a yerleşen çift, bir yıl boyunca Türkiye'ye gelmedi. Sessizlik Kapadokya'da düzenlenen özel bir davetle bozuldu, dönüşün ardındaki plan da netlik kazandı.
Kaynak: Bülent Cankurt - Sabah
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Miro Gerede Erkaya, Bennu Gerede ile fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya'nın oğlu olarak tanınıyor.
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Çiftin bir yıl sonra Türkiye'ye dönüşünün asıl nedeni, Miro'nun İstanbul'da yaptığı dizi görüşmeleri oldu.
Evlilik, İlayda Eltemur'un Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisi olması nedeniyle çocukluk dostluğunu bitirmişti.
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