Dilan Çiçek Deniz Eski Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in Yakın Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi!

Dilan Çiçek Deniz Eski Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in Yakın Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 14:13

Çukur”, “Medcezir”, “Güneşin Kızları” gibi dizilerle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, 2024’te yönetmen Sinan Çetin’in oğlu, oyuncu ve tasarımcı Rafael Cemo Çetin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tutsa da, birlikte verdikleri pozlar ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle magazin gündeminin favori “evlilik adayı” olmuşlardı.

İkilinin ayrılığı sonrası gelen iddialar ise magazin gündemini çalkalamıştı. O iddialara Dilan Çiçek Deniz'den cevap geldi.

Dilan Çiçek Deniz ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin arasındaki aşk magazin gündeminin sıcak konularından biriydi.

Yaklaşık 1–2 yıl süren ilişki, 2025’in eylül ayında sürpriz bir kararla bitmişti. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorusuna; “Evet, ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor” diyerek hem ayrılığı doğrulamış hem de konuyu kapatmayı tercih etmişti.

Ayrılığın üzerinden çok zaman geçmeden bu kez Dilan Çiçek Deniz’in Rafael’in yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddiası magazin sayfalarına düştü. Güzel oyuncunun fotoğrafçı Bennu Gerede ile Koray Erkaya’nın oyuncu oğlu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Miro’yu “Duy Beni” ve “Yüz Yıllık Mucize” dizilerinden hatırlayanlarınız belki vardır.

İkilinin ilişkisinin Rafael Cemo Çetin’in kardeşi Orfeo Çetin’in öğrendiği; bunun üzerine de Miro’nun yanına giderek “Sen benim ağabeyimin eski sevgilisiyle nasıl flört edersin?” diyerek sert bir tepki verdiği iddia edilmişti.

Haberlere göre yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüşmüş, olaya Miro’nun kardeşi Daren Gerede Erkaya ve Dilan Çiçek Deniz de dahil olmuştu. Bu gerginlik sonrası, çocukluklarından beri sıkı dost oldukları söylenen Rafael Cemo Çetin ve Miro Gerede Erkaya’nın arkadaşlığının tamamen koptuğu kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Dilan Çiçek Deniz, paylaştığı bu hikayeyle “isim yanlış, ben değilim” diyerek haberdeki ismin kendisi olmadığını söyledi. Ancak hemen ardından eklediği “ama sanırım olay doğru” cümlesiyle, kulislerde konuşulan aşk ve kavga iddialarını dolaylı yoldan doğrulayan isim bahsi geçen gizemli kadının kim olduğuyla ilgili merakı artırdı.

