Dilan Çiçek Deniz Eski Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in Yakın Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi!

Yaklaşık 1–2 yıl süren ilişki, 2025’in eylül ayında sürpriz bir kararla bitmişti. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorusuna; “Evet, ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor” diyerek hem ayrılığı doğrulamış hem de konuyu kapatmayı tercih etmişti.

Ayrılığın üzerinden çok zaman geçmeden bu kez Dilan Çiçek Deniz’in Rafael’in yakın arkadaşı ile birlikte olduğu iddiası magazin sayfalarına düştü. Güzel oyuncunun fotoğrafçı Bennu Gerede ile Koray Erkaya’nın oyuncu oğlu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilmişti. Miro’yu “Duy Beni” ve “Yüz Yıllık Mucize” dizilerinden hatırlayanlarınız belki vardır.