Dilan Çiçek Deniz Eski Sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in Yakın Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi!
“Çukur”, “Medcezir”, “Güneşin Kızları” gibi dizilerle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, 2024’te yönetmen Sinan Çetin’in oğlu, oyuncu ve tasarımcı Rafael Cemo Çetin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Çift ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tutsa da, birlikte verdikleri pozlar ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle magazin gündeminin favori “evlilik adayı” olmuşlardı.
İkilinin ayrılığı sonrası gelen iddialar ise magazin gündemini çalkalamıştı. O iddialara Dilan Çiçek Deniz'den cevap geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çiçek Deniz ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin arasındaki aşk magazin gündeminin sıcak konularından biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin ilişkisinin Rafael Cemo Çetin’in kardeşi Orfeo Çetin’in öğrendiği; bunun üzerine de Miro’nun yanına giderek “Sen benim ağabeyimin eski sevgilisiyle nasıl flört edersin?” diyerek sert bir tepki verdiği iddia edilmişti.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın