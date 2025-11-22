Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!

Çift, 2024’te parmaklarındaki yüzüklerle görüntülenince “nişanlandılar, evlilik yolunda ilk adımı attılar” şeklinde yorumlar gecikmemişti.

Ala Tokel ise daha sonra bu yüzüklerin klasik aile arası bir tören değil, “aşklarının simgesi” olduğunu ve akıllarında evlilik planı olduğunu açık açık söylemişti. Bir röportajında “Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur… Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum” diyerek ilişkiye ne kadar ciddi baktığını doğrulamıştı.

Bu yüzden ayrılık haberi duyanlara ufak bir şok yaşatmıştı. Tokel, aradan aylar geçtikten sonra katıldığı bir programda ilişkiyi bitiren tarafın Bertuğ olduğunu, kendisinin “Evleneceğim kişi dedim” açıklamasının ertesi gününde mesajla terk edildiğini, hatta “Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor” denilerek önce mesajda, sonra telefonda ayrılık konuşması yapıldığını anlatmıştı.