Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bir dönem ilişki yaşadığı içerik üreticisi Ala Tokel ile evlilik planlarıyla gündeme gelmişti. Yüzük takmaları, birlikte yurt dışı hayallerinden bahsedilmesi derken çiftin ciddi bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Yıldırım, bu kez yeni sevgilisi Portekizli model Oriana Correia'ya evlilik teklifi etmesiyle gündeme geldi!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile içerik üreticisi Ala Tokel’in ilişkisi, daha en başından itibaren hem yaş farkı hem de sosyal medya paylaşımları yüzünden magazinin radarındaydı.
Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım’ın kalbini bu kez Portekizli model Oriana Correia Gomes’e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
