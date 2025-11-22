onedio
Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 10:22

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bir dönem ilişki yaşadığı içerik üreticisi Ala Tokel ile evlilik planlarıyla gündeme gelmişti. Yüzük takmaları, birlikte yurt dışı hayallerinden bahsedilmesi derken çiftin ciddi bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Yıldırım, bu kez yeni sevgilisi Portekizli model Oriana Correia'ya evlilik teklifi etmesiyle gündeme geldi!

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile içerik üreticisi Ala Tokel’in ilişkisi, daha en başından itibaren hem yaş farkı hem de sosyal medya paylaşımları yüzünden magazinin radarındaydı.

Çift, 2024’te parmaklarındaki yüzüklerle görüntülenince  “nişanlandılar, evlilik yolunda ilk adımı attılar” şeklinde yorumlar gecikmemişti.

Ala Tokel ise daha sonra bu yüzüklerin klasik aile arası bir tören değil, “aşklarının simgesi” olduğunu ve akıllarında evlilik planı olduğunu açık açık söylemişti. Bir röportajında “Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur… Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum” diyerek ilişkiye ne kadar ciddi baktığını doğrulamıştı.

Bu yüzden ayrılık haberi duyanlara ufak bir şok yaşatmıştı. Tokel, aradan aylar geçtikten sonra katıldığı bir programda ilişkiyi bitiren tarafın Bertuğ olduğunu, kendisinin “Evleneceğim kişi dedim” açıklamasının ertesi gününde mesajla terk edildiğini, hatta “Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor” denilerek önce mesajda, sonra telefonda ayrılık konuşması yapıldığını anlatmıştı.

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım’ın kalbini bu kez Portekizli model Oriana Correia Gomes’e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Oriana, hem modellik kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen bir isim. 

Milli futbolcunun Temmuz ayında paylaştıkları pozlarla duyurduğu yeni aşkı Oriana’ya evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

İşte o anlar:

