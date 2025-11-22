onedio
Mehmet Ali Erbil'in Dünyada Nadir Görülen Rahatsızlığı Yeniden Tetiklendi: Evinde Fenalaştı!

Mehmet Ali Erbil'in Dünyada Nadir Görülen Rahatsızlığı Yeniden Tetiklendi: Evinde Fenalaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 09:22

Yıllardır hem ekrandaki neşesi hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bu kez sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 21 Kasım 2025 gecesi evinde aniden rahatsızlanan ünlü şovmene evinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erbil’in durumunun kontrol altına alındığı ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil son dönemde daha çok özel hayatıyla, özellikle de kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'la yaptığı altıncı evlilikle konuşuluyordu.

Mehmet Ali Erbil son dönemde daha çok özel hayatıyla, özellikle de kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la yaptığı altıncı evlilikle konuşuluyordu.

TikTok’ta yaşanan kavgalar, barışmalar derken ikilinin Yeniköy’deki sade nikâh töreni magazin gündemini günlerce meşgul etmişti.

Ama şimdi kameralar yeniden Erbil’in aşk hayatından çok, yıllardır peşini bırakmayan “kaçış sendromu”na çevrilmiş durumda.

2002 yılında peş peşe iki kez hastaneye kaldırılan Erbil için Alman Hastanesi’nde bir basın toplantısı yapılmış ve doktoru iç hastalıkları uzmanı Jan Klod Kayuka, ünlü şovmene 'kaçış sendromu' teşhisi konmuştu.

Aynı yıllarda sağlık siteleri ve haberler, Türkiye’de bu hastalığın ilk kez Mehmet Ali Erbil’de tespit edildiğini, dünyada da çok az kişide görüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden ortaya çıkmasıyla evinde fenalaştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden ortaya çıkmasıyla evinde fenalaştı.

Uzun süre sakin giden süreç, 2018’de evinde düşüp kaburgalarını kırdığı kazanın ardından ağır bir krizle yeniden alevlenmiş ve Erbil aylarca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Aradan geçen sürede kontroller ve aralıklı ataklarla gündeme gelen Erbil, son olarak 21 Kasım 2025 gecesi kaçış sendromu yeniden tetiklenince evinde fenalaştı; eve çağrılan doktorun müdahalesi sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, şu anda evinde istirahat ettiği açıklandı.

Kaçış sendromu (Clarkson hastalığı), damarlardan protein, mineral ve suyun sızmasıyla ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ve kanın yoğunlaşması gibi belirtiler veren, dünyada da oldukça nadir görülen bir rahatsızlık.

Ecem Dalgıçoğlu
