Mehmet Ali Erbil'in Dünyada Nadir Görülen Rahatsızlığı Yeniden Tetiklendi: Evinde Fenalaştı!
Yıllardır hem ekrandaki neşesi hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bu kez sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 21 Kasım 2025 gecesi evinde aniden rahatsızlanan ünlü şovmene evinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erbil’in durumunun kontrol altına alındığı ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Mehmet Ali Erbil son dönemde daha çok özel hayatıyla, özellikle de kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’la yaptığı altıncı evlilikle konuşuluyordu.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden ortaya çıkmasıyla evinde fenalaştı.
