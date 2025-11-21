onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alemin Kıralı Dizisinde Ahsen Karakterini Canlandıran Yağmur Ün'den Evrim Akın'a İmalı Paylaşım!

Alemin Kıralı Dizisinde Ahsen Karakterini Canlandıran Yağmur Ün'den Evrim Akın'a İmalı Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 12:04

Bez Bebek setiyle başlayan ve büyüyerek devam eden Evrim Akın tartışmasına, bu kez de Alemin Kıralı cephesinden yeni bir gönderme eklendi. Dizide Mehveş’i canlandıran oyuncu Zeynep Gülmez'in ardından, aynı projede Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün de imalı bir paylaşımda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bez Bebek’le başlayan iddiaların ardından gözler bu kez de Evrim Akın’la yıllar önce Alemin Kıralı dizisinde birlikte çalışan isimlere çevrildi.

Bez Bebek’le başlayan iddiaların ardından gözler bu kez de Evrim Akın’la yıllar önce Alemin Kıralı dizisinde birlikte çalışan isimlere çevrildi.

İlk olarak dizide Mehveş karakterini canlandıran Zeynep Gülmez, sosyal medyadan set ortamında yıllar boyunca tekrar eden yanlış tavırlardan ve kuşaklar arası değişmeyen davranış kalıplarından söz ettiği göndermeli bir yazı paylaşmış, isim vermeden yaptığı bu çıkış sosyal medyada “Evrim Akın’a gönderme” olarak yorumlanmıştı.

O paylaşımdan bahsetmiştik:

Gündem daha soğumadan, Evrim Akın'ın yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Ahsen’i oynayan Yağmur Ün'den de benzer imalı bir paylaşım geldi.

Gündem daha soğumadan, Evrim Akın'ın yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Ahsen’i oynayan Yağmur Ün'den de benzer imalı bir paylaşım geldi.

“Farklı dönemlerde, farklı kuşaklara aynı şeyi yapabilmek yetenek değil; karanlık. Ve böyle bir tavrı süslü cümlelerle meşrulaştırmaya çalışmak kötü bir istikrar göstergesi… Bazı yüzler zamanla değişmez; sadece maskeleri düşer.” sözlerini kullanan Yağmur Ün'den gelen çıkış, Evrim Akın'la aynı seti paylaşan isimlerden gelen sitemlere bir yenisini eklemiş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın