2026 Yılında Her Yerde Göreceğimiz 7 Makyaj Trendi: Sıkıcı Görünümlere Veda Ediyoruz!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
10.01.2026 - 01:09

Aynanın karşısında geçirdiğiniz süre biraz uzayabilir çünkü 2026 makyaj dünyası bizi konfor alanımızdan çıkarmaya niyetli! Uzun süredir hayatımızda olan 'yok gibi makyaj' akımı yerini rengarenk maskaralara, galaksiden fırlamış gibi duran aydınlatıcılara ve kusurlu ama havalı ışıltılara bırakıyor. İşte bu yıl stilinize yön verecek, makyaj çantanızı baştan aşağı yeniletecek o meşhur trendler! 👇

Bu içerik 10.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1. Renk cümbüşü kirpikler: Siyah maskaraları rafa kaldırma vakti!

2026'da kirpikleriniz sadece uzun değil, aynı zamanda rengarenk olacak. Defilelerde sıkça gördüğümüz pembe, turkuaz ve mor maskaralar artık günlük makyajın bir parçası. 'Gözlerim yorgun görünüyor' dediğiniz günlerde bir kat mavi maskara sürmek, tüm yüzünüze anında taptaze ve enerjik bir hava katacak. En basit makyajı bile bir anda 'ikonik' seviyeye taşımak işte bu kadar kolay!

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Blue Mist Maskara - Mavi burada.

2. Kozmik dokunuşlar: Galaktik ışıltılara hazır mısınız?

Cam gibi parlayan ciltler yerini 'galaktik' bir ışıltıya bırakıyor. Göz pınarlarında gümüş yansımalar, elmacık kemiklerinde metalik efektler ve ıslak bitişli krom farlar bu yılın vazgeçilmezi. Sanki bir bilim kurgu filminden fırlamışsınız gibi duran bu fütüristik dokunuşlar, özellikle gece makyajında tüm bakışları üzerinizde toplayacak.

Maybelline New York Color Tattoo 24Hr Krem Göz Farı - 150 Socialite burada.

Revolution Vegan Göz Makyajı Palet'i bu makyaj için harika.

Note Cosmetics Crystalized Liquid Eyeshadow Likit Metalik Göz Farı için buraya tıktık.

Glitter göz farı istiyorsanız burada.

3. Multichrome gözler: Tek bir farla binbir çeşit yansıma!

Hangi açıdan bakarsanız farklı bir renk gören o sihirli farlar geri döndü. Bir bakıyorsunuz altın, bir bakıyorsunuz yeşil! 2026'da 'tek renk sür çık' devri kapandı; yerine her harekette renk değiştiren holografik gözler geldi. Fırçayla hafif bir dokunuşla günlük, parmağınızla yoğun uygulayarak ise tam bir parti kızı görünümü elde edebilirsiniz.

Sephora Collection Colorful Special Effects-Uzun Süre Kalıcı Yoğun Pigmentli Yansımalı Metalik Bitişli Göz Farı tam da bu makyaja göre.

4. Velvet Skin: Mat değil, sadece pürüzsüz!

Aşırı yağlı görünen ıslak bitişli ciltlerden biraz uzaklaşıyoruz. 2026'nın cilt trendi; doğal dokunun korunduğu, gözeneklerin yumuşakça gizlendiği 'kadife' bitişli ten makyajı. Cildinizin nefes almasına izin veren ince yapılı fondötenler ve sadece yüksek noktalara kondurulan hafif aydınlatıcılarla pürüzsüz ama 'gerçek' bir görünüme sahip olacaksınız.

L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten - 1N Nötr Alt Ton Kapatıcı

5. Blush Bandwidth: Şakaklara kadar uzanan pembe yanaklar!

80'lerin o meşhur 'allık şakaklara kadar sürülür' kuralı modern bir dokunuşla geri döndü. Sadece elmacık kemiklerine değil, göz kenarlarına ve şakaklara kadar yayılan yoğun allıklar yüzünüzü yukarı kaldırırken size çok daha canlı bir ifade verecek. Krem formüllü allıklarla bu 'doğal ama iddialı' kızarıklığı yakalamak çok kolay.

Yves Saint Laurent Make Me Blush Pudra Allık 44 Nude Lavaliere burada.

Uygun fiyatlı bir seçenek isterseniz de Flormar Puffy Nemlendirici Etkili &Parlak Bitişli Sünger Aplikatörlü Likit Allık burada.

6. Puslu dudaklar: Çizgileri yumuşatıyoruz!

Keskin dudak kalemlerini şimdilik bir kenara bırakın. 2026'da dudak kenarlarının hafifçe dağıtıldığı, 'yeni öpülmüş' etkisi yaratan bulanık (blurred) dudaklar çok moda. Rujunuzu dudağınızın ortasına sürüp parmağınızla kenarlara doğru yayarak bu zahmetsiz Fransız kadını havasını anında yakalayabilirsiniz.

Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi - Lip Pencil - Ruby Woo burada.

Uygun fiyatlı arıyorsanız Golden Rose Emily Dudak Kalemi 3 'lü Seti burada.

7. Kusurlu simler: Dağınık ama bir o kadar havalı!

Simli makyaj yaparken o 'mükemmel' çizgiyi yakalamaya çalışmaktan yorulduysanız müjde! Bu yıl simler biraz gelişigüzel, biraz dağınık ve çokça özgür. Göz kapağınıza parmağınızla rastgele dağıtılmış simli farlar, 'sabah uyandım ve hala havalıyım' mesajı veriyor. Mükemmelliği boş verin, parıltının tadını çıkarın!

Yves Rocher markasına ait tekli ışıltılı bu far tam da bu makyajlar için.

Eğer far paleti arıyorsanız da KIKO-New Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette - 02 Sunset Vibes burada.

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
