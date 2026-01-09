2026 Yılında Her Yerde Göreceğimiz 7 Makyaj Trendi: Sıkıcı Görünümlere Veda Ediyoruz!

Aynanın karşısında geçirdiğiniz süre biraz uzayabilir çünkü 2026 makyaj dünyası bizi konfor alanımızdan çıkarmaya niyetli! Uzun süredir hayatımızda olan 'yok gibi makyaj' akımı yerini rengarenk maskaralara, galaksiden fırlamış gibi duran aydınlatıcılara ve kusurlu ama havalı ışıltılara bırakıyor. İşte bu yıl stilinize yön verecek, makyaj çantanızı baştan aşağı yeniletecek o meşhur trendler! 👇

